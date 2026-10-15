JR西日本は15日、観光列車「はなあかり」について、2027年1～3月に特急「かにカニはまかぜ」「はまかぜ」へ増結して運行すると発表した。冬の北近畿・山陰方面へ向かう特急列車に連結し、ゆったりとした車内空間と沿線の風景を楽しめる列車旅を提供する。

「かにカニはまかぜ」への増結は1月8日から3月10日までの一部日程において実施する。大阪～浜坂間を山陽本線・播但線・山陰本線経由で運行し、下りは大阪駅9時38分発・浜坂駅13時10分着、上りは浜坂駅15時14分発・大阪駅18時51分着。3月の運行日と運行ダイヤは変更する場合がある。「はまかぜ」への増結は1月22・29日と2月25日の計3日間実施。大阪～鳥取間を山陽本線・播但線・山陰本線経由で運行し、下りは大阪駅7時48分発・鳥取駅12時7分着、上りは鳥取駅12時56分発・大阪駅17時5分着となる。

運賃・料金の合計額(大人1人、片道、通常期)は、大阪～城崎温泉間の「スーペリアグリーン」1万610円(2人利用時)、グリーン車ボックス席・グリーン車指定席8,410円、大阪～浜坂間の「スーペリアグリーン」1万2,880円、グリーン車ボックス席・グリーン車指定席1万680円、大阪～鳥取間はグリーン車ボックス席・グリーン車指定席1万1,120円となる。「はまかぜ」への増結時、「スーペリアグリーン」は旅行商品として販売する。

きっぷは乗車日1カ月前の10時から全国の駅の「みどりの窓口」とおもな旅行会社窓口、JR西日本ネット予約「e5489」で販売される。

「はなあかり」の車内にアテンダントが乗車し、地域の土産品、飲料、オリジナルグッズなどを販売。「スーペリアグリーン」の飾り棚に豊岡杞柳細工、三田青磁、赤穂緞通、豊岡鞄といった兵庫県の工芸品・アート作品など展示する。

「かにカニはまかぜ」へ増結する一部の日において、「はなあかり」への乗車と日帰り昼食かにプランまたは宿泊付き夕食かにプランを組み合わせた旅行商品を設定。通常のきっぷ発売に先行して「tabiwa トラベル」で販売し、1月9日から2月27日までの出発分は11月12日13時、2月28日から3月8日までの出発分は12月17日13時から販売予定となっている。