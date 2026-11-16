近畿日本鉄道は16日、一部の特急列車に設定している特別車両料金と個室料金を見直すと発表した。観光特急「しまかぜ」の特別車両料金、「ひのとり」のプレミアム料金、その他の特急列車のデラックス料金などが対象。2027年3月13日購入分から新料金を適用する。

これらの料金は消費税率の変更を除き、長年にわたり据置きとしてきたが、今後もインフレ基調が続くと見込まれることから、今回の見直しを決めたと同社は説明している。

「しまかぜ」の特別車両料金は、乗車距離に応じて現行の740～1,160円から800～2,200円に改定。大阪難波～賢島間は現行の1,050円から1,900円、近鉄名古屋～賢島間は現行の1,050円から1,900円、京都～賢島間は現行の1,160円から2,200円に値上げされる。「しまかぜ」に設定している個室料金も、現行の1室1,050円から5,000円に引き上げる。

「ひのとり」のプレミアム料金は、現行の300～900円から400～1,500円に改定。大阪難波～近鉄名古屋間は現行の900円から1,500円、近鉄名古屋～津間は現行の400円から800円に値上げされる。一方、レギュラー料金は据え置くとのこと。

デラックス料金は、現行の210～520円から250～700円に改定。大阪難波～近鉄名古屋間は現行の520円から700円、京都～近鉄奈良間は現行の210円から250円、大阪阿部野橋～吉野間は現行の210円から300円に値上げされる。なお、各料金ともこども料金は大人の半額。特別車両を利用する際、所定の運賃・特急料金が別途必要となる。今回の見直しに伴う特別車両料金・個室料金以外の運賃・料金の変更はないとしている。