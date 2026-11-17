嵯峨野観光鉄道は17日、特別ダイヤによるイベント列車「クリスマス ロマンティック トレイン ～光と星のきらめく夜の秘境駅へ～」を12月19・20日の2日間限定で運行すると発表した。現行車両による同イベントは今回で最後になるという。

「クリスマス ロマンティック トレイン」イメージ

現行車両は12月29日にラストランを予定している。これに先立ち、12月19・20日にトロッコ嵯峨～トロッコ保津峡間で特別ダイヤのイベント列車を運行。往路はトロッコ嵯峨駅17時10分発・トロッコ保津峡駅17時24分着とされ、トロッコ保津峡駅に30分間停車する。同駅でイルミネーションを背景にした写真撮影をはじめ、吊り橋から眺める星空と夜の大自然を楽しめる。復路はトロッコ保津峡駅17時55分発・トロッコ嵯峨駅18時12分着とされている。

当日はイベント列車限定の特別仕様ヘッドマークを装着して運行する。通常とは異なり、トロッコ保津峡駅で折り返しての往復運転となるため、片道のみの利用はできない。トロッコ嵐山駅での乗降やトロッコ亀岡駅への運行もないとのこと。

ヘッドマークデザイン

料金は4人掛けの1ボックスにつき6,700円。1人から4人まで利用できる(大人の膝上に乗車する幼児は人数に含まない)。乗車には事前予約が必要。嵯峨野観光鉄道の公式サイトで11月19日10時から12月16日23時59分まで販売される。