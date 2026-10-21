富士山麓電気鉄道(富士急グループ)は21日、富士急行線の河口湖駅、富士山駅、下吉田駅を会場とする鉄道イベント「富士急電車まつり 2026」を11月28日に開催すると発表した。

下吉田駅では、かつて富士急行線で活躍した車両の乗車体験・車内公開を実施。2024年12月に引退した1000系1001号編成をモーターカーで牽引し、約2年ぶりに動く車両へ乗車できる体験を行うほか、同駅に留置している初代「フジサン特急」の車両2000系、富士急行線に現存する最後の自社製造車両5000系の車内を公開する。一部催しは有料となる。

イベント当日、事前予約制の特別列車「富士急電車まつり2026号」も運行。長期運休中の観光列車「富士登山電車」を使用し、大月駅11時20分発、富士山駅の電車修理工場行として運転する(所要時間は約1時間20分)。到着後に電車修理工場を見学するツアーも実施する。

2024年12月に引退した1000系1001号編成

その他、河口湖駅構内での洗車機体験、電車修理工場で列車との綱引き、3駅を巡る謎解きイベントなど、予約不要で楽しめる無料イベントも。河口湖駅では、営業運転で使用する車両を実際に運転できる有料の運転士体験を行う。富士山駅ターミナルビル「Q-STA」3階にて、ゲストによるトークイベント、プラレール展示、車内補充券作成体験なども実施。鉄道グッズと廃品、硬券・補充券の販売も予定しており、販売場所と商品の詳細は後日発表する。

イベント当日に利用できる「こども1日フリーきっぷ」も用意。6～12歳を対象に100円で販売され、富士急行線の大月～河口湖間が1日乗り放題(特急券は別途必要)となる。10月23日10時から11月27日23時59分までの前売り限定で販売される。