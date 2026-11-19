JR東日本は19日、観光列車「ひなび(陽旅)」(HB-E300系2両編成)を使用した団体臨時列車「ひなび(陽旅)で楽しむ冬のご褒美ティートリップ列車」を2027年1月15日に運行すると発表した。仙台～小牛田間を往復し、ホテルメトロポリタン仙台のオリジナルスイーツBOXや、駅長らがすすめる宮城県北部のスイーツなどを提供する。

「ひなび(陽旅)で楽しむ冬のご褒美ティートリップ列車」の往路は仙台駅12時37分発・小牛田駅13時52分着、復路は小牛田駅14時19分発・仙台駅15時24分着。全車指定席で運転する。往復商品として販売するため、片道のみの利用はできない。

往路で提供するオリジナルスイーツBOXは、ホテルメトロポリタン仙台のロビーラウンジ「シャルール」が手がけ、スイーツとセイボリーの組み合わせに。「JRフルーツパーク仙台あらはま」で育てた季節のフルーツをスイーツに使用しているという。

復路では、宮城県石巻市のお茶ブランド「kitaha」の和紅茶を用意。お茶のあさひ園のスタッフが茶を淹れ、「蜜香紅茶」と今年のブレンド紅茶の2種類を試飲できる。美里町の洋菓子店「ガトーみかわ」のシュークリーム「牛(べこ)でシュー」、塩竈市の人気店「みもざてらす」が浦戸諸島産の生海苔を生地に練り込んで作る「塩竈海苔パン」も提供する。

その他、小牛田駅、古川駅、くりこま高原駅、石巻駅の駅長らが厳選した5種類のスイーツも用意。内容は「当日までのお楽しみ」とのこと。募集人員は57人(1号車のグリーン車25席、2号車の普通車32席。最少催行人数は45人)。グリーン車指定席は1人1万4,500円、普通車指定席は1人1万2,500円とされ、こども料金の設定はない。「JRE MALL」にて11月23日12時から12月27日23時59分まで販売し、定員に達し次第、受付を終了する。