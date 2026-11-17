JR北海道旭川支社は17日、新しい観光列車「赤い星 オホーツクの風」「赤い星 雪華の風」のデビューに先立ち、網走駅でコンコースのリニューアル工事を行うと発表した。工事期間は2026年11月24日から2027年1月下旬までを予定している。

網走駅コンコースのリニューアルイメージ

「赤い星 オホーツクの風」「赤い星 雪華の風」は2027年2月から札幌～網走間で運行予定。観光列車が発着し、オホーツク地域の玄関口となる網走駅をより親しみやすく、魅力的な駅空間にすることを目的として、リニューアル工事を実施する。

改札口周辺と「みどりの窓口」周辺を中心に、壁面・床面を改修し、内装も更新。道産木材を使用した温かみのある内装デザインとするほか、地域性を感じられる意匠の整備を計画している。壁面のデザインは「オホーツク海と流氷」「能取岬とシンボレの灯台」「岬越しに見える知床連山」をイメージ。柱は日本最大の群生地がある能取湖のサンゴ草をイメージしたカラーとし、網走らしさを演出する。

コンコース壁面のリニューアルイメージ

改札口に観光列車の利用者専用通路も整備。運行日に合わせ、期間限定で列車ごとに異なるカラーのカーペットを敷設し、特別感のあるおもてなし空間を演出するという。なお、この工事による列車運行や窓口営業への影響はないとしている。