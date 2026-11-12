西武鉄道は、全席レストラン車両「西武 旅するレストラン 52席の至福」による2027年1～2月の特別企画運行について発表した。1月29日は「苺のスペシャリテトレイン」として西武新宿～池袋間、2月23日は運行開始10周年を記念した特別列車として玉川上水～西武秩父間を運行。いずれも通常と異なる経路で列車の旅と食事を楽しめる。

「西武 旅するレストラン 52席の至福」が特別な経路で運行

1月29日の「苺のスペシャリテトレイン」は、秩父産の旬のいちごを楽しめる1日限定の企画列車。これまでにも秩父産いちごの魅力を伝える特別運行を実施してきたが、今回は初めてシェフパティシエが監修するコース料理を用意する。

フランス菓子専門店「Occitanial(オクシタニアル)」のシェフパティシエで、国内外のコンテストで多数の受賞歴を持つ中山和大氏がデザートメニューを監修。前菜とメイン料理に加え、中山シェフ監修の特製デザート2皿、いちごの食べ比べなど車内で提供する。利用者への土産として「Occitanial」の焼き菓子を用意する。

通常は都内から西武秩父駅まで運行する「52席の至福」を都内発着の特別行路で運行。第1便は西武新宿駅11時9分頃発・池袋駅13時46分頃着、第2便は池袋駅14時16分頃発・西武新宿駅16時32分頃着とする。両便とも同じサービスを提供し、旅行代金は各便1人1万7,000円。

2月23日は、「52席の至福」運行開始10周年を記念した特別企画として、玉川上水～西武秩父間で1日限定の運行を実施。通常ダイヤで乗り入れない玉川上水駅を発着駅に設定した。フランス料理店「ラ・ロシェル」の坂井宏行シェフ、川島孝シェフ、楠野裕司シェフの3人が監修する2027年1～3月期のコース料理を車内で提供する。ブランチコースは玉川上水駅10時42分頃発・西武秩父駅13時57分頃着で運行し、旅行代金は1人1万6,000円。ディナーコースは西武秩父駅16時0分頃発・玉川上水駅18時37分頃着で運行し、旅行代金は1人1万9,000円となる。