JR北海道は、新しい観光列車「赤い星」編成の報道公開を11月14日に実施した。2024年の発表から約2年で車両が完成し、2027年2月にデビューする。車両デザインを手がけた水戸岡鋭治氏も報道公開に出席。「赤い星」編成にかける思いを直接本人に聞いた。

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報道公開はJR苗穂駅そばの苗穂運転所で行われた。JR北海道が「スタートレイン計画」を始動させ、新たな観光列車を作り上げると発表してから約2年を経て、「赤い星」編成が姿を見せたことになる。道内に住む筆者から見ると、厳しいニュースが多い北海道の鉄道において、ひとつの大きな転換点になるような印象を受けた。

水戸岡鋭治氏率いるドーンデザイン研究所は、これまでJR九州をはじめ、全国各地の公共交通機関でデザインを担当してきた。JR北海道とのタッグは今回が初めてとなる。

物語性を感じさせる「赤い星」

「赤い星」編成は、その名の通り赤一色に塗り上げられた車体に、水戸岡氏の得意とする意匠が多く用いられている。JR九州をはじめ、鉄道各社で培ってきたデザインのノウハウが詰め込まれているようにも感じられた。

報道公開で挨拶したJR北海道取締役・鉄道事業本部副本部長の芳賀善浩氏は、「赤い星」編成の使用車両について、「昭和の時代に客車として誕生し、平成の時代にディーゼルカーとして改造され、札幌近郊の皆様の足として活躍してきた。この車両に『赤い星』として、新たに命を吹き込んでいただいた」と述べた。

「赤い星」編成の種車となったキハ143形を含むキハ141系列は、国鉄時代に登場した50系客車を改造して誕生した一般形気動車である。客車として製造された車体が気動車に生まれ変わり、今回、豪華観光列車として新たなスタートを切ることを思うと、数奇な運命を感じずにはいられない。ちなみに、「赤い星」編成の車両形式は「RS143形」になるとのこと。

すでに発表されている「赤い星」編成の各コース名を見ると、「オホーツクの風」や「流氷物語」など、JR北海道がこれまで運転してきた列車の名称を意図的に組み込んでいる。歴史と物語性を意識させる列車でもある。

芳賀氏に続いて挨拶した水戸岡鋭治氏は、初めて一緒に仕事することになったJR北海道との思い出を語った。その中で、「昨日まで内装の仕上げをしていた」と話し、直前まで調整を重ねての公開だったことをうかがわせた。

北海道の個性を取り入れた車内

車内の取材は1号車から乗車し、4号車まで移動して降車するという流れで行われた。1号車はボックス席のほか、車端部に乗客同士で景色と会話が楽しめるサロンスペースを設置。北海道産の木材を一部使用し、北海道の景色と調和するように工夫されている。

2号車はラウンジカー。最長運転区間となる札幌～網走間は総乗車時間が約7時間となっており、車内でどのように過ごすかは大きなポイントになる。自席でくつろぐだけでなく、車内を自由に回遊して過ごしたり、車内で開催されるイベントに参加したりするのも良いだろう。

3号車はこども向けのスペースを多数設けた。「赤い星」編成は、2両編成の車両を2編成つなげて4両編成としているが、3号車の運転席部分をキッズスペースとして開放しており、なんと本物の運転台を自由に操作できる。車両前方の風景を映すモニターが設置され、運転士気分を味わえるという。落書きができるホワイトボードを設置したエリアには、水戸岡氏が考案したウサギのオリジナルキャラクター「うーちゃん」が描かれていた。

4号車は個室を設けた。JR九州の「36ぷらす3」でも見られる、畳敷きで靴を脱いで入るタイプの個室となっている。列車としては珍しく茶室もあるが、どう活用するかは未定だという。

北海道の鉄道に対する思いを水戸岡氏に聞いた

4号車の取材後、水戸岡鋭治氏が車内にいたため、本人に直接話を聞くことができた。

「スタートレイン計画」のきっかけとなった、ある出来事があった。2023年頃、JR北海道の会長から年賀状が届き、「ぜひ北海道にもいらしてください」と書かれていた。

水戸岡氏は北海道のローカル線の現状を憂いており、なんとかならないかと考えていた。そのタイミングでの年賀状だったため、自分がなんとかしようと思った。そこで、「北海道に行って、プレゼンをします」と答えたという。

水戸岡氏は実際に渡道し、JR北海道を相手にプレゼンテーションを行った。JR北海道としても、厳しい現状を抱える中、「なにか新しいことに挑戦しなければならない」というタイミングだったため、水戸岡氏と新しい列車を製作することになった。

最初はお互い仕事の進め方がわからず、ぶつかることもあったようで、「JR北海道とお互いスムーズに仕事ができるようになったのは、完成直前くらいでしたね」と水戸岡氏は言う。初めての相手と仕事を進める難しさが、この言葉に詰まっているように感じた。

逆に北海道だからできたことを尋ねると、意外な答えが返ってきた。「JR九州とやるときは、マネジメントとか全部サポートしてくれたんだけど、今回はデザインに加えてマネジメントなど、付帯する業務もすべて自分たちで管理しなければならなかった。創造と管理の総合的なバランス調整能力をこの歳になって得られた。ひとつ成長できた感じがするね」と水戸岡氏は笑う。新たな仲間との仕事は、人間を成長させるのかもしれない。

「スタートレイン計画」が初めて発表された際のプレスリリースには、「最後の仕事としてJR北海道のローカル車両デザインに繋がった」という水戸岡氏のコメントが付されている。この点についても聞くと、「いつも『これが最後だ』と思ってやっている。今後はわからないけど、大規模な列車のデザインは本当にこれが最後かもね」と語った。

最後に、北海道の人が「赤い星」編成に乗る意義を聞いてみた。「やっぱり、北海道の人に自分の街を再発見してほしい。『赤い星』に乗ってもらって、地域の価値を理解してもらう。それが定着したら、今度は道外の人とかインバウンドとか、北海道の魅力を世界に示していく。この列車はまだ完成していないし、走りながら進化し続ける」とのことだった。

「赤い星」編成は2027年2月に運行開始する予定。11月4日からランチコース「赤い星 オホーツクの風」(札幌発網走行)と「赤い星 雪華の風」(網走発札幌行)の販売を開始しており、JR北海道の特設サイトから予約できる。料金は大人1人・片道3万9,000円からとなる。

北海道開拓の象徴である「五稜星」と進む「赤い星」の旅が、間もなく始まる。