JR北海道は28日、新たな観光列車「青い星」(2027年夏に運行開始予定)のプレ企画として、臨時列車の特急「薫風の丘(くんぷうのおか)」を2027年6月に運行すると発表した。キハ261系5000番代「はまなす編成」を使用し、旭川～富良野間を1日2往復する。

特急「薫風の丘」は、「青い星」への期待感を高めるとともに、ラベンダーシーズン前の富良野線へ旅行を促す列車として設定。6月5・6日と6月12～30日の計21日間にわたって運行を予定している。「はまなす編成」を4両編成(全車指定席)で運行し、1号車「はまなすラウンジ」はフリースペースとして利用できる。旭川～富良野間で途中の美瑛駅、美馬牛駅、上富良野駅、ラベンダー畑駅、中富良野駅に停車し、美瑛～美馬牛間、ラベンダー畑～中富良野間、中富良野～富良野間の一部区間で速度を落として運転する。

下り「薫風の丘1号」は旭川駅9時20分頃発・富良野駅10時47分頃着、「薫風の丘3号」は旭川駅13時44分頃発・富良野駅14時52分頃着。上り「薫風の丘2号」は富良野駅12時頃発・旭川駅13時25分頃着、「薫風の丘4号」は富良野駅15時20分頃発・旭川駅16時29分頃着を予定している。旭川～富良野間の運賃・料金(大人1人・片道)は合計3,060円(運賃1,380円、特急料金1,680円)。各運行日の1カ月前から販売する。今後、「はまなすラウンジ」および各停車駅でのイベント等も検討するとのこと。

なお、「青い星」編成の運行開始日については、当初予定していた6月上旬から7月1日に変更。内装やサービス設備などの仕上げに当初計画以上の時間を要する見込みとされ、安全性と上質な空間の提供を最優先に検証・調整した結果としている。7月以降、「青い星 丘のいろどり」として、旭川～富良野間を「薫風の丘」と同じ時刻で1日2往復する。全車グリーン車指定席で、同区間の販売額(大人1人・片道)は4,880円。各運行日の1カ月前から販売する。