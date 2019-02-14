「特急列車」の最新情報・話題まとめ
2019年04月03日(水)
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 04/03 16:47
2019年04月01日(月)
小田急電鉄、臨時特急ロマンスカー「あしがら」4月27～29日に運転
鉄道 04/01 20:21
2019年03月27日(水)
JR東日本「あずさ」「かいじ」50%割引、えきねっと会員限定きっぷ
鉄道 03/27 22:54
2019年03月25日(月)
JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に
鉄道 03/25 20:24
JR北海道、2019年度もLCC連携の乗り放題きっぷ2種類の発売を継続
鉄道 03/25 19:39
2019年03月23日(土)
小田急電鉄「e-Romancecar」システム更新「ふじさん」も購入可能に
鉄道 03/23 16:39
2019年03月22日(金)
JR東海、2019年度重点施策について発表 - 新幹線N700Sの投入準備も
鉄道 03/22 19:13
2019年03月21日(木)
南海電鉄4/6ダイヤ改正「ラピート」増発「サザン」発車時刻を変更
鉄道 03/21 22:44
2019年03月16日(土)
西武鉄道001系「ラビュー」デビュー - 土屋太鳳の出発合図で発車
鉄道 03/16 09:05
2019年03月15日(金)
JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も
鉄道 03/15 19:15
2019年03月14日(木)
小田急ロマンスカーGSE(70000形)就役1周年キャンペーン - 3/17から
鉄道 03/14 22:58
2019年03月11日(月)
JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸
鉄道 03/11 12:44
2019年03月09日(土)
西武鉄道001系「ラビュー」斬新すぎて「理解できなかった」理由は
鉄道 03/09 07:00
2019年03月08日(金)
西武鉄道「スタジアムエクスプレス」4月の3日間「ラビュー」で運転
鉄道 03/08 19:41
西武鉄道001系「ラビュー」金属感のある外観を実現させた塗料とは
鉄道 03/08 19:25
西武鉄道「ラビュー」運行開始記念、歴代の特急車両ピンズなど発売
鉄道 03/08 19:16
2019年02月27日(水)
JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定
鉄道 02/27 06:24
「近鉄電車インターネット予約・発売サービス」画面リニューアル
鉄道 02/27 06:14
鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?
鉄道 02/27 06:00
2019年02月24日(日)
JR東日本E257系「ホリデー快速富士山」乗車、帰りは「かいじ」利用
鉄道 02/24 07:00
2019年02月22日(金)
JR西日本「e5489」4/1乗車分から北陸のお得なきっぷの取扱い開始へ
鉄道 02/22 20:23
2019年02月21日(木)
小田急電鉄・東京メトロ「メトロえのしま号」で宝探しキャンペーン
鉄道 02/21 20:29
智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定
鉄道 02/21 19:12
2019年02月18日(月)
JR東日本など新幹線・特急列車の車内販売見直し - 一部列車で終了
鉄道 02/18 21:18
西武鉄道001系「ラビュー」新型特急車両に大きな期待「たのむぞ!」
鉄道 02/18 06:00
2019年02月17日(日)
京成電鉄・南海電鉄、成田空港と関西空港の利用に便利な企画特急券
鉄道 02/17 19:57
2019年02月16日(土)
西武鉄道001系「ラビュー」新型特急車両に試乗、優雅な走り味わう
鉄道 02/16 07:00
2019年02月15日(金)
西武鉄道001系「ラビュー」西武球場前駅でお披露目イベント3月開催
鉄道 02/15 10:30
2019年02月14日(木)
西武鉄道001系「ラビュー」新型車両を公開! 試乗会も - 写真123枚
鉄道 02/14 18:16
西武鉄道001系「ラビュー」新型特急車両、デビュー前に報道公開へ
鉄道 02/14 11:00
バックナンバー
|2019
|2018
|2017