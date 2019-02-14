乗りもの

会員ページ

お知らせ

「特急列車」の最新情報・話題まとめ

主要都市や観光地などを結ぶ特急列車の最新ニュース・コラムを紹介します。

2019年04月03日(水)

Top

JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

鉄道 04/03 16:47

2019年04月01日(月)

Top

小田急電鉄、臨時特急ロマンスカー「あしがら」4月27～29日に運転

鉄道 04/01 20:21

2019年03月27日(水)

Top

JR東日本「あずさ」「かいじ」50%割引、えきねっと会員限定きっぷ

鉄道 03/27 22:54

2019年03月25日(月)

Top

JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に

鉄道 03/25 20:24

Top

JR北海道、2019年度もLCC連携の乗り放題きっぷ2種類の発売を継続

鉄道 03/25 19:39

2019年03月23日(土)

Top

小田急電鉄「e-Romancecar」システム更新「ふじさん」も購入可能に

鉄道 03/23 16:39

2019年03月22日(金)

Top

JR東海、2019年度重点施策について発表 - 新幹線N700Sの投入準備も

鉄道 03/22 19:13

2019年03月21日(木)

Top

南海電鉄4/6ダイヤ改正「ラピート」増発「サザン」発車時刻を変更

鉄道 03/21 22:44

2019年03月16日(土)

Top

西武鉄道001系「ラビュー」デビュー - 土屋太鳳の出発合図で発車

鉄道 03/16 09:05

2019年03月15日(金)

Top

JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も

鉄道 03/15 19:15

2019年03月14日(木)

Top

小田急ロマンスカーGSE(70000形)就役1周年キャンペーン - 3/17から

鉄道 03/14 22:58

2019年03月11日(月)

Top

JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸

鉄道 03/11 12:44

2019年03月09日(土)

Top

西武鉄道001系「ラビュー」斬新すぎて「理解できなかった」理由は

鉄道 03/09 07:00

2019年03月08日(金)

Top

西武鉄道「スタジアムエクスプレス」4月の3日間「ラビュー」で運転

鉄道 03/08 19:41

Top

西武鉄道001系「ラビュー」金属感のある外観を実現させた塗料とは

鉄道 03/08 19:25

Top

西武鉄道「ラビュー」運行開始記念、歴代の特急車両ピンズなど発売

鉄道 03/08 19:16

2019年02月27日(水)

Top

JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定

鉄道 02/27 06:24

Top

「近鉄電車インターネット予約・発売サービス」画面リニューアル

鉄道 02/27 06:14

Top

鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?

鉄道 02/27 06:00

2019年02月24日(日)

Top

JR東日本E257系「ホリデー快速富士山」乗車、帰りは「かいじ」利用

鉄道 02/24 07:00

2019年02月22日(金)

Top

JR西日本「e5489」4/1乗車分から北陸のお得なきっぷの取扱い開始へ

鉄道 02/22 20:23

2019年02月21日(木)

Top

小田急電鉄・東京メトロ「メトロえのしま号」で宝探しキャンペーン

鉄道 02/21 20:29

Top

智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定

鉄道 02/21 19:12

2019年02月18日(月)

Top

JR東日本など新幹線・特急列車の車内販売見直し - 一部列車で終了

鉄道 02/18 21:18

Top

西武鉄道001系「ラビュー」新型特急車両に大きな期待「たのむぞ!」

鉄道 02/18 06:00

2019年02月17日(日)

Top

京成電鉄・南海電鉄、成田空港と関西空港の利用に便利な企画特急券

鉄道 02/17 19:57

2019年02月16日(土)

Top

西武鉄道001系「ラビュー」新型特急車両に試乗、優雅な走り味わう

鉄道 02/16 07:00

2019年02月15日(金)

Top

西武鉄道001系「ラビュー」西武球場前駅でお披露目イベント3月開催

鉄道 02/15 10:30

2019年02月14日(木)

Top

西武鉄道001系「ラビュー」新型車両を公開! 試乗会も - 写真123枚

鉄道 02/14 18:16

Top

西武鉄道001系「ラビュー」新型特急車両、デビュー前に報道公開へ

鉄道 02/14 11:00

最初へ 1 3 4 5 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    「Train Drive ATS3 近鉄奈良線」列車運転アプリAndroid版リリース
  2. 2

    東武鉄道、14系「ドリームカー」公開! 「SL大樹」「DL大樹」に導入
  3. 3

    あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
  4. 4

    鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
  5. 5

    東武鉄道、蒸気機関車C11形の復元作業進む - 車輪抜きの様子を公開
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む