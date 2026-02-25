国鉄時代から新快速などで活躍した117系を改造し、2020年にデビューしたJR西日本の人気列車「WEST EXPRESS 銀河」。京都・大阪から「山陰コース」「山陽コース」「紀南コース」など設定し、昼間時間帯に加え、夜行列車として運行することも。快適さと特別感をあわせ持つ列車として、鉄道ファンのみならず幅広い層から注目を集めています。

そんな「WEST EXPRESS 銀河」に家族で乗車した体験を漫画で紹介。原作者のあつこ氏が、夫婦と「子鉄」の息子・ゆーちゃんの3人で出かけた鉄道旅を描いた『子鉄と行っちゃお! 鉄旅日記』から、「第3章 WEST EXPRESS 銀河に乗ったよ(2022年12月)」をお届けします。

こども目線の素直な驚きと、大人が共感する「旅の高揚感」。実際に乗ったからこそ描ける、「WEST EXPRESS 銀河」のリアルな車内の様子をぜひお楽しみください。

夜行列車というと、どこか特別で、少しハードルの高い存在に感じてしまう人もいるでしょう。しかしこの漫画を読むと、「列車に乗ることそのものを楽しむ旅」という、原点のような魅力に改めて気づかされます。「WEST EXPRESS 銀河」は、単なる移動手段というだけでなく、思い出を積み重ねる「時間」も運んでくれる列車といえるかもしれません。