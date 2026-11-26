JR西日本は、「WEST EXPRESS 銀河」山陽コースで2027年1～3月に運行する夜行列車のおもてなし内容を発表した。きっぷは運行日1カ月前の10時に発売。「e5489」をはじめ、全国の「みどりの窓口」「みどりの券売機プラス」などで購入できる。

2027年1～3月の「WEST EXPRESS 銀河」は山陽コースの夜行特急列車として運行

2027年初頭の「WEST EXPRESS 銀河」山陽コースは1月4日から3月10日まで運行予定(運行日は始発駅出発日基準)。山陽本線経由の夜行特急列車として、下り列車は京都駅21時13分発・下関駅10時50分着、上り列車は下関駅19時27分発・京都駅6時43分着で走る。

今回も停車駅や車内で山陽コースならではのおもてなしを用意。金曜発の下り列車限定で、姫路駅停車中(23時48分着・0時42分発)に「まねきのえきそば」を味わえる。柳井駅停車中(8時13～31分)、地元の観光ガイドが昭和の売り子スタイルで軽食などを販売する。

上り列車も、日程に応じて下関市の「海峡レモンソーダ」と米粉ベーグル、防府市の日本酒と藍染め商品、錫(すず)製のヘッドマークレプリカ、周南市のクラフト発泡酒、山口市のういろうなど車内で販売する。4号車フリースペースにて、下関市のほたる籠、柳井金魚ちょうちんをハート型に配置したフォトフレーム、山口市の大内人形や湯田温泉グッズ、防府市の藍染めタペストリー、「宇部まちじゅうエヴァンゲリオン」のパネル等も展示する。

一部日程において、「WEST EXPRESS 銀河」山陽コースへの乗車と観光に便利なチケットをセットにした旅行商品も設定。「tabiwaトラベル」で発売する。