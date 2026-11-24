東武トップツアーズは24日、冬季に出発日限定で運行している東武鉄道の臨時夜行列車を利用する「スノーパル 23:45 プラン」商品を11月25日から販売開始すると発表した。「スノーパル 23:45」は今年度も東武鉄道の特急車両「リバティ」を使用して運転される。

臨時夜行列車「スノーパル 23:45」は、浅草駅を23時45分に発車し、途中の北千住駅、新越谷駅、春日部駅も乗車駅として利用可能。翌朝、5時23分に会津高原尾瀬口駅へ到着する。使用車両の「リバティ」は、各座席ともリクライニング可能でコンセントを設置し、「TOBU FREE Wi-Fi」も利用できるため、長時間の乗車でも快適に利用できるという。

会津高原尾瀬口駅に到着した後、専用の連絡バス(福島交通)でスキー場へ。雪景色を眺めながらの朝食や、混雑の少ないゲレンデで朝一番のパウダースノーを楽しめる。

今シーズンは2026年12月25日から2027年3月13日まで、毎週金・土曜日(1月9日を除く)および2月10・22日の計23日間にわたり運行予定。すべての運行日で北日光たかつえスキー場行プランを設定したほか、2月5・12・19・26日と3月5日に北日光たかつえスキー場行プラン、だいくらスキー場行プランの2つを設定し、予約時にいずれかのプランを選択できる。

「スノーパル 23:45 プラン」商品はA～Eプランを用意。全プランで「スノーパル 23:45」の乗車券・特急券と連絡バス(会津高原尾瀬口駅から各スキー場まで。往路・復路ともに出発日の翌日のみ運転)、復路の東武線乗車券(特急列車に乗車する場合、特急券が別途必要)、リフト1日券と朝食が付く。1名から申込み可能とされ、「スノーパル 23:45」車内で隣を気にすることなく過ごせる「2座席利用コース」(追加料金が必要)を全プランで用意。満席の場合を除き、出発3日前まで申込みを受け付ける。プランの詳細は特設ページで確認できる。