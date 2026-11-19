JR九州は19日、ハウステンボスで2026年12月31日深夜に開催される「ハウステンボス カウントダウン」に合わせた臨時列車を運転すると発表した。特急「ハウステンボス」の臨時列車も設定し、12月31日の日中に下り列車、1月1日未明に上り列車を設定する。

臨時列車は博多～ハウステンボス間の特急「ハウステンボス」と、長崎・佐世保方面の普通列車「ハウステンボス カウントダウン号」を設定。特急「ハウステンボス」の臨時列車は、12月31日の日中に下り「ハウステンボス71号」(博多駅11時10分発・ハウステンボス駅13時8分着)、1月1日未明に上り「ハウステンボス70号」(ハウステンボス駅0時50分発・博多駅2時27分着)、「ハウステンボス72号」(ハウステンボス駅1時25分発・博多駅3時2分着)、「ハウステンボス74号」(ハウステンボス駅2時10分発・博多駅3時47分着)の3本を運転する。

特急列車の指定席は12月1日10時から販売開始。「JR九州インターネット列車予約サービス」「QRチケレスサービス」の利用で予約できる。

長崎方面の「ハウステンボス カウントダウン号」は2本を設定し、ハウステンボス駅の発車時刻は0時56分・1時44分、長崎駅の到着時刻は2時28分・3時16分。佐世保方面の「ハウステンボス カウントダウン号」は3本を設定し、ハウステンボス駅の発車時刻は0時30分・1時19分・2時4分、佐世保駅の到着時刻は0時49分・1時38分・2時23分とされている。