JR東海リテイリング・プラスは17日、かつて特急「あさぎり」で活躍したJR東海の特急形電車371系をモチーフにしたオリジナルグッズ3商品を発表した。ミニミニ方向幕、チャーム付きアクリルキーホルダー、クリアファイル2枚セットを用意し、11月26日に発売する。

371系は1991年に登場。1編成(7両編成)のみ製造され、JR御殿場線から小田急線へ乗り入れる特急「あさぎり」を中心に活躍した。白い車体にブルーのラインを配した外観、曲面ガラスを採用した先頭形状、富士山の雄大な景色を望める大きな窓、眺望の良い2階グリーン席などの特徴で知られていた。

「371系 ミニミニ方向幕」(3,000円)は上段の方向幕を回転する仕様とし、下段の「3号車指定席」の表示を固定している。「371系 チャーム付きアクリルキーホルダー」(1,200円)は、車両前面と編成表示、前面幕・方向幕をチャームにしたキーホルダー。「371系 クリアファイル2枚セット」(820円)は、車両イラストやJR東海が所有する写真をデザインに取り入れた。

これら3商品は、御殿場駅「PLUSTA 御殿場」、沼津駅「Bellmart 沼津南」、富士駅「Bellmart 富士」、三島駅「Bellmart アスティ三島サウス」「Bellmart 三島北改札内」「PLUSTA 三島幹線改札内」「PLUSTA 三島幹線13」で販売。このうち「PLUSTA 三島幹線13」では、ミニミニ方向幕を取り扱わないとのこと。

オンラインでは、ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」と「JR東海MARKET」内の同店でも販売。各商品とも数量限定で、売り切れ次第、販売終了となる。