JR東日本は9日、映画『ゴジラ -0.0』とのタイアップ企画「特急あずさ作戦」の一環で、E353系にラッピングを施し、11月17日から運行すると発表した。特急「あずさ」「かいじ」「富士回遊」として、2027年1月14日まで運行を予定している。

ゴジラのイラストなどをあしらったE353系ラッピング車両イメージ

E353系1編成(9両編成)を対象にラッピングを施し、車体に映画『ゴジラ -0.0』のロゴとゴジラのイラストを配置。おもに東京・新宿～松本間で運行する予定だが、運行計画は変更となる場合があり、日々の運行情報は案内しないとしている。

JR東日本と映画『ゴジラ -0.0』とのタイアップ企画「特急あずさ作戦」は、長野県松本市が作中の舞台となったことにちなんだキャンペーンとして開催。ラッピング車両の運行に加え、特急「あずさ」の車内で楽しめる位置情報取得型のミッションや、在来線チケットレス特急券の利用者を対象としたプレゼント企画も展開する。

位置情報取得型のミッション「特急あずさARミッション ～松本でキングギドラを目撃せよ!～」では、特急「あずさ」に乗車し、スマートフォンの位置情報を利用して特設サイトからチェックインすると、乗車区間に応じた4つのミッションに挑戦できる。1つ以上のミッションに参加すると、松本駅前でキングギドラのARを楽しめるほか、2つ以上の参加でオリジナルデジタル壁紙をプレゼント。全4つのミッションを達成した人に追加のARを提供し、松本市観光案内所で達成画面を提示した先着1,500人にオリジナルステッカーを進呈する。

在来線チケットレス特急券利用キャンペーンの景品となるステッカーイメージ

在来線チケットレス特急券利用キャンペーンでは、新宿駅、立川駅、八王子駅のいずれかの液化から松本駅まで対象特急券を利用し、「JRE POINT」ウェブサイトからエントリーした人を対象に、抽選を実施。山崎貴監督のサイン入り映画ポスターを1人、オリジナルステッカーを50人にプレゼントする。