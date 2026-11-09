小田急電鉄は9日、新型ロマンスカー「80000形」の製造に着手するとともに、「展望グループシート(仮称)」「ゆったりシート(仮称)」など新たな座席種別を含む各座席の概要を発表した。2029年3月の就役に向けて開発を進めており、内外観イメージも公開している。

小田急電鉄が導入する新型ロマンスカー80000形の先頭車イメージ

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80000形はボギー車として計21両(7両編成×3編成)を製造。車両設計を日本車輛製造、車両デザインをCOA一級建築士事務所の長曽我部亮氏と岡野道子氏が担当する。3編成のうち2編成は2029年3月から、残り1編成は2029年度中に運行開始予定。現在、展望席を備えるロマンスカーは70000形(GSE)2編成が活躍しており、80000形3編成の就役で計5編成となる。

開発コンセプトは「きらめき走れ、ロマンスカー」。小田急グループの事業エリアが川や海、湖などの豊かな水に恵まれ、沿線地域に潤いと活気をもたらしてきたことを背景に、「水」をテーマとして設計を進めているという。車体カラーは透明感のあるブルーグリーンを採用し、車両連結部にアクセントとして伝統色のバーミリオンオレンジを配置。「光を受けてきらめく水面を想起する色彩や、広がる波紋、雫など、水の多様な表情を表現するデザイン」を内外装の随所に取り入れ、車両全体を通じて「移動時間に寄り添い、乗るたびに新たな発見や楽しさに出会える、お客さまに“きらめき”を感じていただける車両」をめざすとのこと。

座席種別は計4種類とし、「箱根をはじめとした沿線への観光」「通勤・通学や日常のお出かけ」「お一人からグループでのご利用まで」といった移動ニーズに対応。新たな種別となる「展望グループシート(仮称)」は、4号車に4名掛けシートを2区画設け、新型ロマンスカーの特徴でもある水の雫をイメージした大きな円形窓(直径約1.8m)に沿って座席を配置。天井から足もとまで続く眺望を楽しめる。家族や友人との旅で「同じ景色を囲みながら会話を楽しみたい」というニーズに応え、列車の両側に広がる景色と特別な時間を共有できる空間とする。

もうひとつの新たな種別「ゆったりシート(仮称)」は、先頭車の1・7号車に各27席、計54席を設置。横3列(2列+1列)の座席配置で、国内の鉄道車両で最大級という約600mmのゆとりある座席幅に。周囲の視線を感じにくい立体形状のシートをはじめ、中央肘掛け、背面テーブル等を採用。「荷物を多くお持ちの方、お一人で仕事や読書などに集中したい方に加え、小さなお子さま連れの場合も、ゆったりとご利用いただけます」としている。

「ゆったりシート(仮称)」イメージ

展望席イメージ

一般席イメージ

一般席の外観イメージ

展望席は1・7号車の先頭に各16席、計32席を設置。従来よりも広がりのある前面窓とし、ダイナミックな車窓風景を臨場感豊かに楽しめるようにする。窓枠は眺望への影響を抑えた位置とするなど設計を工夫し、後列からも前方の景色を見渡しやすい空間とする。一般席は2～6号車に280席超を設け、明るいブルーグリーンの座席シートと木の質感を生かした肘掛けを採用。明るく開放的でやわらかさも感じられる車内空間を演出する。

80000形の総座席数は380席程度になる予定。50000形(VSE)以降に採用された、アーチ状に緩やかな曲線を描くヴォールト天井を80000形でも継承し、開放感のある車内空間を創出する。座席横の窓辺に「波のゆらぎ」を表現したカウンターテーブルを設置するほか、こどもたちが景色を見やすいように、側窓位置を従来より低く設定するという。VVVFインバータ制御装置や主電動機の高効率化により、環境負荷の低減も図る。