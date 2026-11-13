JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは13日、首都圏から湯沢エリアへ向かう2027年1月23日出発の夜行団体臨時列車「想い出のシュプール号」の旅行商品について発売した。

「シュプール号」は、1980年代後半に国鉄が冬季限定の臨時列車として運行開始し、2000年代前半まで全国各地でスキー・スノーボード客の足として親しまれた夜行列車。今回の旅行商品は昨年度も企画されたが、降雪の影響により運休したという。今年度は運転区間を石打駅まで延伸し、夜行列車の魅力をさらに高めた内容で復活する。

夜行列車ならではの「深夜出発・早朝到着」により、到着後は朝一番からスキー・スノーボードを楽しめるほか、移動時間を有効活用できる効率的な旅と、夜行列車ならではの特別な旅情を楽しめる。団体臨時列車「想い出のシュプール号」は普通車指定席またはグリーン車指定席を設定し、1月23日夜に大船駅(22時30分～23時30分)・新宿駅(23時30分～0時30分)を出発。車中泊の後に越後湯沢駅(6時30分～7時10分)・石打駅(6時40分～7時20分)着となる。駅から各スキー場まで送迎バス・貸切バスを運行する。

計4コースを設定しており、「GALA湯沢スキー場」は通常プラン2万円(小学生1万3,000円)・窓側確約プラン2万7,000円・グリーン車指定席プラン3万1,000円(小学生同額)。「神立スノーリゾート」は通常プラン1万7,000円(小学生1万2,000円)・窓側確約プラン2万4,000円・グリーン車指定席プラン2万8,000円(小学生同額)。「石打丸山スキー場」は通常プラン1万6,000円(小学生1万1,000円)・窓側確約プラン2万3,000円・グリーン車指定席プラン2万7,000円(小学生同額)。「雪国への旅(フリープラン)」は通常プラン1万1,000円(小学生9,000円)・窓側確約プラン1万8,000円となる。

旅行商品には団体臨時列車の片道利用と、スキー場リフト1日券が付く(一部プランを除く)。復路のきっぷは用意されない。全コース・プランともにJR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイトで販売(インターネット申込み限定)する。