テレビ東京系で土曜日夜に放送している『新美の巨人たち』。11月28日の放送では、大阪・なんばと関西国際空港を結ぶ南海電鉄の特急「ラピート」を紹介。「自他共に認めるラピートの大ファン」という演歌歌手、徳永ゆうきさんが車両デザインの秘密を探る。

「ラピート」は関西国際空港の開港に合わせ、1994年9月に運行開始。空港アクセスを担うとともに、南海電鉄を代表する特急車両として、30年以上にわたり活躍してきた。独特な外観から「鉄仮面」などとも呼ばれ、多くの人々に親しまれている。

車両デザインはプロダクトデザイナー・建築家の故・若林広幸氏によるもので、コンセプトは「アクセスロビー」「レトロフューチャー」「ダンディ＆エレガンス」。鉄道車両のデザインは初挑戦だったが、唯一無二の姿を生み出した。

今年3月に亡くなるまで、若林氏は独創的な建築をいくつも残している。独特なスタイルを生み出す感性は、古さと新しさが共存する京都で育まれたという。

番組では、錦秋の京都も訪ねつつ、「ラピート」を生み出した独特なデザインの秘密と「レトロフューチャーの美学」に迫る。アートトラベラーを務める徳永ゆうきさんが「車輪に人生の夢をのせて熱唱」する場面もあるとのこと。





若林氏が手がけた京都の独創的な空間も訪ねる

『新美の巨人たち 「特急ラピート」大阪を駆ける! 独特なデザインの秘密は錦秋の京都に』は11月28日22時から放送。12月5日23時30分からBSテレ東での放送も予定している。