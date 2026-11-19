JR北海道は19日、列車の運休や大幅な遅延などの輸送障害が発生した際、「えきねっと」上で指定席の購入・変更手続きを可能にするサービスを12月9日から開始すると発表した。

これまでJR東日本エリアの新幹線および特急列車のみ対応していたが、今後はJR北海道エリアの新幹線、特急列車、快速「エアポート」にも対象を拡大する。発車時刻を過ぎた列車についても、新規購入と予約変更を行えるようになる。

北海道新幹線「はやぶさ」「はやて」、特急「北斗」「すずらん」「おおぞら」「とかち」「カムイ」「ライラック」「宗谷」「サロベツ」「オホーツク」、快速「エアポート」を対象列車とし、臨時列車なども対象に設定する場合がある。新規購入・変更は1列車での予約に限り、変更は元の予約と同じ乗車日・区間・設備・人数・金額・きっぷの種類に限り行える。

割引きっぷ(「特急トクだ値」など)の利用で、予約列車が運休または大幅な遅延となり、当日の別列車へ変更する際も、元の予約の割引率を引き継いで手続きが可能になる。

これらの取扱いは「えきねっと」ウェブサイト、「えきねっと」チケットレスアプリ、「ビジネスえきねっと」を対象としており、訪日外国人向けの「JR-EAST Train Reservation」は対象外。支払い方法はクレジットカードなどに限定される。