JR東海は9日、新型特急車両385系(量産先行車)の撮影会ツアーを12月19日に開催すると発表した。当日は名古屋駅に集合し、383系の特別列車で神領車両区へ移動。385系と383系を並べて留置し、撮影会を行う。11月16日10時以降の販売開始を予定している。

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385系の量産先行車は、特急「しなの」で使用している383系の置換えを見据えて新製され、現在は走行試験を実施中。今回の撮影会ツアーは、デビュー前の385系を間近に撮影できる特別な機会となる。12月19日に2部制(第1部は8時頃から11時半頃まで、第2部は11時半頃から14時頃まで)で開催され、募集人員は各部60名程度。名古屋駅に集合後、383系(6両編成)の特別列車に乗車し、神領車両区内の撮影会会場へ移動する。

神領車両区では、385系(量産先行車・8両編成)と383系(6両編成)が並んだ状態で撮影可能。目当てのアングルから撮影できるだけでなく、振子制御の試験、前照灯の切替えも行い、車両のさまざまな撮影シーンを演出する。車両の側面や台車部分など、「特別な場所での撮影ならではのお時間もご用意します」とのこと。撮影会は1時間程度を予定し、終了後は現地解散。参加者限定のネックストラップ付きオリジナル記念乗車券も配布される。

ジェイアール東海ツアーズが「EX旅先予約」(「エクスプレス予約」「スマートEX」会員向けサービス)にて11月16日に発売予定。名古屋発の発売予定額は2万7,800～3万3,800円、東京発の発売予定額は3万7,800～4万3,800円とされている(発売予定額は変更となる場合がある)。「是非この機会に、普段は入ることのできない神領車両区で、中央本線の新たな主役となるべく385系をあなたのレンズと瞳、そして心に一足先に収めてみませんか!」とのこと。