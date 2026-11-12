JR東日本は12日、常磐線(田端～土浦間)の開業130周年を記念し、E657系を使用した団体臨時列車を12月5日に運行すると発表した。通常の営業列車では入線しない尾久駅構内や常磐貨物線(田端操車場～三河島間)を経由し、上野駅から土浦駅へ特別なルートで運行する。

田端～土浦間は1896(明治29)年12月25日に開業。当時の常磐線は現在と異なり、田端駅を発着していた。同区間の開業130周年を記念した団体臨時列車は、開業当初を思わせる運行ルートを設定。上野駅を出発した後、尾久駅構内、田端操車場を経由し、常磐貨物線を通って三河島駅から土浦駅へ向かう。

乗車プランは、土浦駅到着後に下車する「土浦駅下車コース」と、土浦駅到着後も乗車を続け、電留線への入線を体験できる「土浦電留線入線コース」の2種類を設定。それぞれ1名プラン、2名プラン、親子プランを用意する。土浦駅下車コースは1名プラン1万3,000円、2名プラン2万円、親子プラン1万5,000円。土浦電留線入線コースは1名プラン1万6,000円、2名プラン2万6,000円、親子プラン2万1,000円。「JRE MALL チケット」で販売開始している。

常磐線(田端～土浦間)開業130周年を記念し、JR東日本は2026年12月から2027年11月までアニバーサリーイヤーと位置づけ、記念イベントなど展開していく。

団体臨時列車の運行と同日12月5日、松戸駅中央改札外の東西自由通路で記念セレモニーと観光イベントを開催。沿線7市の市長が出席するほか、各市のキャラクターも集合する。その他、常磐線(快速)・成田線を走るE231系1編成(10両編成)に開業130周年記念ヘッドマークを掲出。E531系についても1編成へのヘッドマーク掲出を予定している。