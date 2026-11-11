滋賀県シガリズム・デスティネーションキャンペーン推進協議会とJR西日本は11日、「WEST EXPRESS 銀河」で滋賀県内を巡る日帰り旅行商品について発表した。12月5・19日に大阪駅発着で運行し、琵琶湖を周遊しながら滋賀県内の観光地を訪ねる内容となる。

大阪駅から滋賀県内へ向かう「WEST EXPRESS 銀河」の特別列車を12月に運行

「滋賀デスティネーションキャンペーン」(2027年秋開催予定)の1年前となる「滋賀デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン(滋賀プレDC)」とのコラボレーション企画として実施。12月5・19日の両日とも「WEST EXPRESS 銀河」を貸切列車として使用し、東海道本線・北陸本線・湖西線経由で運行する。

12月5日は長浜駅、12月19日は彦根駅で途中下車し、駅周辺の観光ガイドツアーと自由散策を楽しめる。12月5日の長浜コースは大阪駅9時20分頃発・長浜駅11時20分頃着で運行され、長浜駅で下車した後、約3時間の観光ガイドツアーとフリータイムを設ける。その後、長浜駅14時30分頃発・大阪駅17時45分頃着で運行する。

12月19日の彦根コースは大阪駅9時20分頃発・彦根駅11時頃着で運行。彦根駅で下車し、駅周辺で約3時間の観光ガイドツアーとフリータイムを楽しんだ後、彦根駅14時頃発・大阪駅17時45分頃着で運行する。旅行商品は「tabiwa トラベル」内「鉄道ファンの宝箱」ページで11月12日13時から販売開始。両コースとも定員約90人とされ、先着順に受け付ける。