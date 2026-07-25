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美学を惜しみなく教える――真風涼帆が語る宝塚歌劇の“継承” 退団後も実感「私の舞台人としての基盤」
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2026/07/12 11:06
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キャリア20年以上のベテラン俳優も涙が止まらなくなった…吉本新喜劇座長・アキが長年の構想を形にした舞台『時が来た』
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ダウ90000単独ライブ『40000』大阪で開幕、全国10都市で「具体」「抽象」公演
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ダウ90000単独ライブ『40000』主題歌はSundae May Club新曲 蓮見翔「ライブが終わっても聴き続けたい」
2026/06/27 20:00
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