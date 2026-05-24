フジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)で、鈴木保奈美主演の舞台『エクストリーム・シチュエーションコメディ(kcal) 汗が目に入っただけ』が、6月7日19時から配信される。

同作は、死んで霊となった母親と、残された家族の通夜直前の悲喜こもごもを描く異色のお葬式コメディ。主演を鈴木保奈美が務め、脚本・演出は劇団「アガリスクエンターテイメント」主宰の冨坂友が手がける。

共に喪主を務める子どもたちを足立梨花、西野創人、小越勇輝が演じるほか、田中要次、蘭寿とむらが出演。個性豊かなキャストが集結した。

物語の主人公は、59歳でぽっくり亡くなった森井由美子(鈴木)。霊魂となった由美子は、納棺式を終えた自分の遺体を見ているが、成仏するにできない問題を抱えていた。共同で喪主を務める子どもたちが、自分の葬儀のやり方をめぐって揉めていたのだ。

長女(足立)はキリスト教式の葬儀を準備してきたが、長男(西野)は仏教式でやるべきだと主張。共に「お母さんのために」と言いながら、一歩も引こうとしない。次男(小越)は仕事のトラブルでそれどころではなく、さらには別れた夫(田中)まで現れる。通夜は数時間後に迫っているが、家族の意見はまとまらない。

気を揉むことしかできない由美子の前に、葬儀社の担当らしき女性(蘭寿)が訪ねてくる。どうやら彼女は、霊である由美子のことが見えるようで……。

PPV配信を記念したスペシャル企画も実施される。6月7日18時45分から、アガリスクエンターテイメントの公式YouTubeチャンネルで、舞台を一部出演者と一緒に楽しむ同時視聴配信「みんなで同時視聴!『エクストリーム・シチュエーションコメディ(kcal) 汗が目に入っただけ』振り返りYouTube生配信」を行う。

同時視聴配信には、蘭寿とむ、小越勇輝、西野創人、冨坂友ほかが出演予定。出演者による、ここでしか聞けない舞台の裏話をたっぷり語り合う。作品とトークを同時に楽しめる、視聴者参加型のライブ体験となる。

アーカイブ配信は準備が整い次第、6月21日23時59分まで。チケット販売期間は5月24日15時から6月21日21時まで。販売価格は4,400円、または4,000コイン。