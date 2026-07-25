全国10都市を回るダウ90000の単独ライブ『40000』の東京公演が25日、博品館劇場で千秋楽を迎えた。また、ラストとなる横浜公演までのチケット抽選受付がスタートした。

ダウ90000

今回の単独ライブは、劇場ごとに「具体」と「抽象」に分けて上演される。「具体」は、舞台セットや衣装を緻密に作り込み、時代背景や場所を明確に示す“具象舞台”。一方の「抽象」は、象徴的な美術や光の演出で場面を限定せず、普遍的な感情やテーマを表現する“抽象舞台”となる。

横浜公演は当初「具体」で上演予定だったが、「具体」「抽象」の2つの演出で上演する形に変更する。

今後の公演は、以下の通り。

・札幌（ジョブキタ北八劇場／抽象）8月1日～2日

・仙台（シルバーセンター／具体）8月15日～16日

・福岡（西鉄ホール／具体）8月28日～30日

・広島（BLUE LIVE広島／具体）9月19日～20日

・鹿児島（Li-Ka南国ホール／具体）10月3日～4日

・金沢（金沢21世紀美術館シアター21／抽象）10月14日～16日

・名古屋（中日ホール／抽象）11月20日～22日

・横浜（新都市ホール／具体・抽象 ※）12月25日～27日

※横浜公演

・12月25日 18:00開演【具体】

・12月26日 13:00開演【具体】

18:00開演【抽象】

・12月27日 13:00開演【抽象】

18:00開演【具体】

