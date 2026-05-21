サッカー・イングランド代表の再生の物語『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』が、U-NEXTで6月1日より独占配信開始

U-NEXTは、2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの舞台作品を映像化した『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』を2026年6月1日9時より独占配信開始する。

『ディア・イングランド / 逆境か らのキックオフ』は、2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの舞台作品を映像化。崩壊の淵にあった サッカーの母国・イングランド代表を独自のリーダーシップで希望の象徴へと変貌させた、実在の監督、ガレス・サウスゲートの再建の軌跡を重厚に描き出す。極限のプレッシャーや容赦ないメディアの批判と向き合いながら、EURO 2024での激闘と退任に至るまで、チームと国に希望と団結を呼び覚ましていく激動の8年間を綴る実話ベースの物語だ。

50年にもわたり期待外れの烙印を押され、負の歴史と国民の絶望を背負って崩壊寸前となっていたイングランド代表チーム。2016年、かつて自身のPK失敗というトラウマを抱える男、ガレス・サウスゲートが暫定監督に就任すると、彼は、スポーツ界に蔓延する有害なマッチョイズムを打破すべく、心理学者のピッパ・グレンジをチームに招聘。弱さを見せることを恐れず、選手の精神的成長を最優先するという常識を覆す改革を断行した。ピッチ上の熱狂だけでなく、選手やスタッフが抱える人間臭い葛藤や社会問題への眼差しをリアルに描写し、勝敗を超えた本当の勝利の意味を問いかける。

ガレス・サウスゲート役は、舞台版と同じく、ジョセフ・ファインズが務める。日本語吹替版では、安元洋貴、田村睦心、八代拓ら実力派声優陣が集結。なかでも無類のサッカー好きとして知られる安元洋貴が、自身の情熱を注ぎ込み、サウスゲート監督を熱演している。安本は、「スター選手を擁しながら結果が出ない時期が続いたイングランド代表。その過渡期を選手として支え、監督としてチームを再建させたサウスゲートは、どのような手腕でチームを強くしたのか、そのプロセスはこのドラマを通して知ることばかりでした。チームや社会、あるいは会社といった組織を俯瞰的に見るための学びが凝縮された、サッカーだけではない面白さがある一作です」とコメントしている。