全国10都市を回るダウ90000の単独ライブ『40000』が3日、大阪・近鉄アート館で開幕した。

今回の単独ライブは、劇場ごとに「具体」と「抽象」に分けて上演される。「具体」は、舞台セットや衣装を緻密に作り込み、時代背景や場所を明確に示す“具象舞台”。一方の「抽象」は、象徴的な美術や光の演出で場面を限定せず、普遍的な感情やテーマを表現する“抽象舞台”となる。

主題歌は、長崎発の3人組バンド・Sundae May Clubによる書き下ろし新曲「爆音モノローグ」。ダウ90000主宰の蓮見翔は「とても温かくて、すごく近くで生活してくれている気分になります。その近さゆえにくすぐったいところまで入り込んでくる歌詞もたくさんあって、目がいい人が書いているなぁと思います」「ライブが終わっても聴き続けたい音楽を提供していただきました!! お楽しみに!!!」とコメントしている。

日程は、以下の通り。

・大阪（近鉄アート館／具体）7月3日～12日

・東京（博品館劇場／具体）7月15日～25日

・札幌（ジョブキタ北八劇場／抽象）8月1日～2日

・仙台（シルバーセンター／具体）8月15日～16日

・福岡（西鉄ホール／具体）8月28日～30日

・広島（BLUE LIVE広島／具体）9月19日～20日

・鹿児島（Li-Ka南国ホール／具体）10月3日～4日

・金沢（金沢21世紀美術館シアター21／抽象）10月14日～16日

・名古屋（中日ホール／抽象）11月20日～22日

・横浜（新都市ホール／具体）12月25日～27日

