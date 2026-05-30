俳優の井上芳雄と宮澤エマが、WOWOWで6月8日に生中継される『生中継! 第79回トニー賞授賞式』(8:00～ ※日本時間、WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド)を前に、インタビューに応じた。

井上芳雄

アメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される「第79回トニー賞授賞式」。世界最大の演劇・ミュージカルの祭典として、豪華パフォーマンスや数々の名受賞シーンを通じて、1年間のブロードウェイを凝縮した内容で演劇・ミュージカルファンを魅了している。

今年もWOWOWが独占生中継・配信。番組スタジオからは、ナビゲーターの井上と宮澤、スペシャル・サポーターの京本大我が、現地の熱気をそのままに、エンターテインメントの魅力と興奮を伝えていく。

井上芳雄「多少の無理をしてでも参加したい」

井上は今年で12回目の出演。「12回目って、もう干支も一周するほど長くやらせていただいているんですね」と驚きつつ、「とてもありがたいですし、今年もお話をいただけてとてもうれしいです」と感謝する。

一方で、毎年この時期は自身の舞台の本番や稽古と重なることが多いそうで、「その時僕がどこにいるのか? 東京? 大阪? と心配で(笑)」と本音も。今年は北海道にいる時期だというが、周囲の協力もあり、東京のスタジオから参加できることになったといい、「トニー賞授賞式には、多少の無理をしてでも参加したいなという強い思いがある」と明かした。

宮澤は、今回が6回目の出演。2021年のコロナ禍からナビゲーターを務めてきたが、「通常スタイルのトニー賞に戻ってからようやく2、3年といったところ」と振り返り、「年々、私のトニー賞に対する理解や愛着だったり、演劇への情熱といったものがちょっとずつ増しているなと実感しています。そんな中で今年もこうして関われるのは本当に光栄です」と語る。

京本大我を交えた“サンコイチ”のチーム感

スペシャル・サポーターの京本は今年で3年目。2年ぶりに東京のスタジオに3人がそろうことについて、井上は「うれしく安心感がありますね」と期待を寄せる。

京本について、井上は「最初は、『ミュージカルは好きだけどトニー賞とかブロードウェイのことはそんなに詳しくない』というところから入っていたと思う」としながら、ニューヨークや韓国での経験を重ね、「どんどん世界のミュージカルに詳しくなってきている」と成長を実感。「コメント力もどんどんアップしていて、ちょっと偉そうに聞こえてしまうかもしれませんが、成長を感じるなと思います」と話した。

昨年、京本とともに司会進行を務めた宮澤も、「本当にたくさん勉強して臨んでくださっていることが、その知識量からとてもよく伝わってきました」と信頼を寄せる。さらに、「最初は芳雄さんがいて、そこに私が加わって“ニコイチ”みたいになっていったところに、大我くんが加わって“サンコイチ”のチーム感がだんだん生まれてきたなと感じています。この3人ならではの化学反応を、今年も存分にお見せしたいですね!」と意気込んだ。

井上芳雄「司会業はトニー賞で鍛えられました」

日本時間の早朝から始まる生中継について、宮澤は「芳雄さんが同じスタジオにいてくださるというのは、朝から『みんなで盛り上がっていくぞ!』というエネルギーにあふれた気持ちになれるので、率直にすごくうれしいですし、とっても楽しみです!」と笑顔。

井上は、トニー賞の生中継を「4時間くらいの長丁場」と説明し、国際中継ならではの時差やディレー、突然の進行変更にも触れる。「最初のうちは本当にドキドキしながらやっていましたが、今はもう『そういうもんだ』と思って臨んでいますね」と余裕を見せた。

また、「『トニー賞授賞式』のナビゲーターになるまでは、司会進行をしたことはなかったんですよ。僕、ミュージカル俳優なので(笑)」と明かし、「でもナビゲーターになって、鍛えられましたね。間に歌を入れてCMにつないだこともあったり……いろいろやりましたね。これができたらもう怖いものないだろ! みたいな(笑)」と、トニー賞で得た経験の大きさを語った。

気になる作品は『ロストボーイ』

今年のノミネート作品について、井上は『ロストボーイ』を挙げる。「ワークショップの段階を見学しているので、気になりますね。その段階でもすごく面白い作品だったんですよ」といい、演出のマイケル・アーデンについても「今一番と言っていい勢いがある」と注目。さらに、自身も出演した『ラグタイム』がミュージカル・リバイバル作品賞にノミネートされていることにも触れ、「多種多様な人がいて分断が進むアメリカで、共に生きていくことを考えるには本当にいいミュージカルだと思います」と語った。

宮澤も『ロストボーイ』に関心を寄せ、「私は個人的に“飛ぶ”という演出にすごく心惹かれるものがあって」と舞台ならではのフライング演出に期待。また、『トゥー・ストレンジャーズ（キャリー・ア・ケーキ・アクロス・ニューヨーク）』にも「応援したいなという気持ちがあります」と話しつつ、『シュミガドーン!』や『タイタニーク』といった“ザ・エンタメ作品”もあり、「賞の行方がどうなるか本当に読めないですね」と見どころを語った。

井上芳雄、当日はオープニングパフォーマンスも

今回の生中継の魅力について、井上は「トニー賞は授賞式のパフォーマンスやハリウッドスターの登壇など豪華なステージがメインではありますが、世界の情勢も表していますし、今年の司会はP!NKさんなので、より広く音楽ファンの方にも見ていただけるかなと」とアピール。「ミュージカルや演劇に詳しくない方にも、分かりやすくお伝えできるよう心掛けたいですね」とナビゲーターとしての思いを語った。

さらに、「あとは、オープニングの僕のパフォーマンスですね。今年もいろいろ考えているので、それも楽しみにしていただければうれしいなと思います」と予告。授賞式当日の番組では、井上によるオープニングパフォーマンスに加え、井上、宮澤、京本がスタジオで生パフォーマンスを披露する予定だ。

宮澤は、トニー賞の魅力を「どのアワードよりも『エンターテインメントの力を見せつけてやる!』という強い気概にあふれているところ」と表現。その気概は競争心ではなく、「私たちは演劇を愛する大事なコミュニティなんだ」という絆に基づいているとし、「まったく詳しくないという方も、パフォーマンスをただただ楽しむだけでも、とっても豊かな時間が過ごせるんじゃないかなと思います」と呼びかけた。