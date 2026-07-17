「諸先輩方が作ってきたものを受け継いでいくこと、“継承”が宝塚の魅力だと感じます」。宝塚歌劇団元宙組トップスターの真風涼帆はそう語る。2023年6月に同劇団を退団。改めて外から見えてきた宝塚歌劇の姿とは……。

そんな真風が出演した日本物レビュー『白鷺の城』(18年宙組 宝塚大劇場)が、時代劇専門チャンネルの人気番組『華麗なる宝塚歌劇の世界～Season8～』に登場。20日(22:00～)に放送される。

番組にゲスト出演した真風は、MCの中井美穂とともに自身の公演を久しぶりに振り返り、当時のエピソードを披露すると、作品にちなんで用意された錫杖(しゃくじょう)を手にする一幕も。収録を終えた直後の真風に話を聞いた。

真風涼帆 撮影：蔦野裕

久しぶりに見た『白鷺の城』“ファン目線”で楽しんだ収録

――収録の模様を拝見していました。とても楽しそうでしたね。

はい。すごく楽しかったです。中井さんはとても安心感がありますし、2人で当時の映像を拝見して、ちょっとファンのような感覚になるコーナーもあったりして、楽しく収録させていただきました。

――普段、ご自身の出演作を見返す機会はあるのでしょうか。

基本的に自分の映像を見るのは苦手なので、このような機会がない限りはなかなか見ることはありませんね。改めて自分の、そして『白鷺の城』という作品をゆっくり見る良い機会をいただけて、とても楽しませてもらいました。

――当時のエピソードにまつわるクイズも出されていました。

結構前の作品なので、遠い記憶を探しながら、出てきたのがあのエピソードでした(笑)。きっとまた、当時の宙組のメンバーと会って話すと、あれもあったこれもあったと、もっと出てくるのかなと思います。今の私にとってこん身の1問を出題させていただきました。

トップ就任から1年…初めて尽くしだった日本物

――本作は2018年の公演です。トップスター就任から1年ほどの時期でしたが、改めて振り返ってみていかがですか。

『白鷺の城』は、時代が次々と変わるので、お衣装の早変わりのシーンが多くて。公演が始まっても着替えているし、みんなでとにかく急げ！と(笑)。タイミングとしてはトップになって1年ぐらい経って、慣れてくるはずの時期なのですが、いい意味で慣れることなく、新鮮な気持ちで取り組めていたと思います。

――早変わりのお話が出ましたが、本作は作・演出の大野拓史先生が「こんな真風さんを見たい」というものを詰め込んだ作品だとか。真風さんとしても喜びでしたか？

喜びというよりも、とにかく日本物の経験が少なかったので……。「素敵だな」「かっこいいな」と、どのシーンも思ってもらえるように演じられるかなという不安のほうが最初は大きかったです。着流しは着せてもらったことがあったのですが、日本物も初めてでしたし、青天(あおてん＝日本物の男役のかつら)も、烏帽子(えぼし)も初めてだったのかな。とにかく初めて尽くしで。

所作や着物の着方一つ、かつらのかぶり方一つ、その一つをやるだけでも大変なのに、こんな数の衣装を着こなさなきゃいけないんだと。スタッフの方々や先生方にお力を借りながら、どうにかこうにか頑張りました。