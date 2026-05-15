映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の前夜祭となる舞台挨拶付き上映会が14日、東京・TOHOシネマズ日比谷にて行われた。上映会には、MCとしてお笑いトリオ・グランジの遠山大輔、ゲストとしてPerfumeと長年親交のあるホラン千秋、そして佐渡岳利監督が登壇。Perfumeの歩みを間近で見てきた3人ならではの視点から、思い出のエピソードや作品の見どころが語られ、会場は終始温かな空気に包まれた。

ホランは、Perfumeとの出会いについて「約24～25年前、結成直後に同じ事務所でオーディションやレッスンを一緒に受けていた」と振り返り、「映画は観客の皆さんと同じ気持ちで拝見しました」とコメント。佐渡監督も「本来なら3人がここにいるのがベストですが、“コールドスリープ”中ということで、われわれで勘弁していただきたいと思います」とユーモアを交え、笑いを誘った。

ホラン千秋

作品の感想を問われたホランは、「語るのに3時間は必要」と前置きしながらも、熱量の高い言葉で思いを吐露。「広島で活動していた頃から知っているけど、初めて会った時から輝いていて、同世代として衝撃だった」と語る。

また、「会うたびに輝きが増し、尊敬の気持ちが大きくなっていった」としつつ、「映画からは、25年間の中で積み重ねてきた多くの出来事や思いが伝わってきて、号泣した」と明かした。

作中で描かれる“コールドスリープ”の決断についても言及。「ファンの皆さんに、次の新曲はいつ出るのかな、次のライブ楽しみにしてるって変に期待させてしまうのが嫌だったんだと思う」と評価しつつ、「これはあくまで“私個人の妄想・推測です”からね」と付け加え、会場の笑いを誘った。

遠山もその言葉に共感し、「発表文の内容をどうするかといった場面まで映し出されていることに驚いた。ファンへの信頼があってこそ見せられる映像」とコメント。貴重な舞台裏映像を収めた佐渡監督に対し、2人が“ファン代表”として感謝を伝える場面も見られた。

佐渡岳利監督

本作は当初、2020年の結成20周年に向けたドキュメンタリーとして企画されたもの。2019年の音楽フェス「コーチェラ」から撮影が始まり、コロナ禍で一時中断を挟みつつ制作が進められた。しかし、25周年を目前に控えたタイミングで大きな転機が訪れる。

佐渡監督は「あ～ちゃんの結婚発表はスタッフも含め誰も知らず、驚きの連続だった。それにより映画の構成も大きく変わった」と舞台裏を明かした。

また、作品を彩る新曲「コールドスリープ」についてもトークが展開。佐渡監督は音楽プロデューサー・中田ヤスタカ氏に「“ザ・Perfume”と思える楽曲」をオファーし、結果として完成したのは意外にもクールでダンサブルな一曲だったという。「初めて聴いた時から耳に残る、さすがの仕上がり」と絶賛した。

ホランはこの楽曲について、「宙に溶けてどこにでもいるし、いつでも音楽をかければそこにいる。決していなくなるわけではない。『コールドスリープしてもどこにでもいてくれるんだよ』というメッセージがあの曲に詰まっている気がしました」とコメント。活動の一区切りを迎える彼女たちの存在の在り方を象徴する楽曲だと受け止めた。

イベント終盤では、遠山が「Perfumeを詳しく知らない人でも心を動かされる作品」と語り、幅広い層への鑑賞を呼びかけ。佐渡監督も「これからの生き方を考えるきっかけになれば」と思いを語った。

予定時間を大きく超える熱いトークが繰り広げられた本イベント。終盤には“Perfume”の文字をかたどった氷の彫刻が登場し、フォトセッションを実施。驚きの演出に観客から歓声が上がる中、会場は最後までPerfumeへの愛に満ちた温かな空気に包まれていた。

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