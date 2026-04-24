8人組ユニット・ダウ90000の単独ライブ『40000』のメインビジュアルと公演スケジュールが24日、公開された。あわせて、第1弾となる大阪・東京公演の一次先行抽選販売も、同日19時からスタートした。

今回の単独ライブは、全国10都市で開催予定。公演は劇場ごとに「具体」と「抽象」に分けて上演される。「具体」は、舞台セットや衣装を緻密に作り込み、時代背景や場所を明確に示す“具象舞台”。一方の「抽象」は、象徴的な美術や光の演出で場面を限定せず、普遍的な感情やテーマを表現する“抽象舞台”となる。

大阪公演は7月3日から12日まで近鉄アート館、東京公演は7月15日から25日まで銀座 博品館劇場で開催。いずれも「具体」として上演され、チケット料金は全席指定で8,000円。一次先行抽選受付は4月24日19時から5月8日23時59分までで、当落発表は5月22日12時を予定している。

その後は、札幌、仙台、福岡、広島、鹿児島、金沢、名古屋、横浜を巡る予定。札幌、金沢、名古屋は「抽象」、仙台、福岡、広島、鹿児島、横浜は「具体」として上演される。

メインビジュアルは、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」キャンペーンポスターをはじめ、多くのアーティスト撮影を手がけてきた写真家・平間至氏が本公演のために撮り下ろしたもの。メンバー8人が全力で綱引きをしているような構図だ。平間氏は「ダウ90000という希望」とコメントを寄せている。