大ヒットシミュレーションゲーム『ジャックジャンヌ』の5周年を記念し、初のリアルイベントとなった朗読劇「リーディング公演『ジャックジャンヌ』ーあらた森の蟲退治ー」が、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で、7月18日から9月17日まで独占配信される。

『ジャックジャンヌ』5周年記念

『ジャックジャンヌ』は、『東京喰種トーキョーグール』で知られる漫画家・石田スイ氏が原作・キャラクターデザイン・シナリオなどを担当したシミュレーションゲーム。個性豊かなキャラクターたちが、歌劇の最高峰「ユニヴェール歌劇学校」で絆を深め、切磋琢磨しながら主役(ジャック・ジャンヌ)を目指す姿を描き、販売本数は全世界で25万本を超えている。

今回配信されるのは、2024年7月20日に1日限定で開催された『ジャックジャンヌ』初のリアルイベントの模様。主役の「クォーツ」メンバーを演じる声優7人が一堂に会したステージから、夜公演の朗読パート全編に加え、昼公演と夜公演のトークパートダイジェストを収録する。

出演キャストは、寺崎裕香(立花希佐役)、近藤孝行(高科更文役)、笠間淳(睦実介役)、岸尾だいすけ(根地黒門役)、梶原岳人(白田美ツ騎役)、内田雄馬(織巻寿々役)、佐藤元(世長創司郎役)。ステージパフォーマーとして、鈴木麻衣子、TAISHI、Takumu、牧内祐菜、吉浜あずさ、realKo、rinka tanzawaも参加している。

「ありがとう画面」投稿でドラマCDが当たるキャンペーンも

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや映画、アニメなどを視聴できるサービス。個室空間のため、周囲を気にせず会話や飲食を楽しみながら、映像を鑑賞できる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。配信期間は7月18日11時から9月17日23時59分までで、チケットは1人2,800円(別途室料)で販売される。チケット1枚につき期間中に1回視聴可能。

また、映像の最後に表示される「ありがとう画面」を写真に撮影し、Xに投稿した人の中から抽選で5人に「ドラマCD ジャックジャンヌ『あらた森の蟲退治』」をプレゼントするキャンペーンも実施される。