「新喜劇の感じは出したくなかった」。吉本新喜劇座長・アキがそう語るのは、舞台「吉本新喜劇アキプロジェクト『時が来た』～生き様を貫いた男たち～」(7月25日・26日に東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER、8月1日・2日に名古屋・メニコン シアターAoiで上演)だ。吉本に入る前、東映京都撮影所でスタントマンをしていたアキ。30年以上、胸に抱き続けてきた“本気の時代劇”に、どんな思いを込めたのか。(前後編の前編)

アキ 撮影:佐藤容平

東映でスタントマンだったアキが練っていた構想

――「吉本新喜劇アキプロジェクト『時が来た』～生き様を貫いた男たち～」は、幕末の土佐藩が物語の舞台となる時代劇です。普段は新喜劇の座長を務めているアキさんが、こうした演劇に取り組もうと思った経緯から教えていただけますか。

僕は元々、吉本に入る前に、東映京都撮影所でスタントマンをやっていたんです。18歳、19歳のときに飛び込んで、そこから時代劇というものを、ドラマや映画の現場で見させてもらって、学ばせていただきました。

その頃から、こんな舞台をやりたいなというのは、うっすら構想を練っていたというか、想像していたというか。それがだんだん目標になっていったんです。ただ、東映は2年でやめて、そのままお笑いの世界に入ったので、そのとき思っていたものとは全然違う活動になっていきました。

でも、活動拠点を東京に移して、外部の劇団の方にゲストで呼んでいただいて、ガチのお芝居をいくつかやらせてもらったり、演劇の舞台を観に行ったりしているうちに、また自分の中に、こういう舞台を本気でやりたいという思いが出てきたんです。自分のまとめというか、どうしてもやっておきたいという気持ちがずっとありました。

そして、新喜劇の座長にならせていただいて、いろいろとやるべきことを固めつつ、準備をしていたんですけど、自分が構想を練っていた舞台は、叫ぶシーンも多いですし、声が飛んでしまう。そうなると、(新喜劇の)前後の公演に迷惑がかかってしまうんじゃないかという心配があって。ただ、今やっておかないと、もしかしたら一生できなくなるかもしれないとも思って、「1回でいいのでやらせてください」「やってみたいです」とお願いしたところから始まりました。

なので、最初は1回で終わりだと思っていたんですけど、すごく好評をいただいて、すぐに再演の話になって。再演したら次は「大阪だけで終わらせるのはもったいない」というふうに言っていただいて、名古屋と東京で上演することが決まりました。

――関西では、新喜劇が毎週テレビで放送されていることもあり、アキさんにとってもホームの環境だと思います。一方、名古屋や東京では、舞台の観られ方に違いがあるのかなというふうに思ったのですが、そのあたりの捉え方はいかがでしょうか。

内容的なことで言うと、実際にお墓参りにも行きましたし、その時代に20代半ばで亡くなっていった人たちが本当にいたわけですよね。長州、薩摩、土佐などいろいろな藩があって、上の政治絡みで、そこに歯向かった人は殺されたりもした。でも、その人たちは時代を変えよう、いい方向にしていこうとしていた。

それは今の社会にも通じるところがあると思いますし、時代や内容は違っても、「いい日本にしていこう」「いい環境にしていこう」という志は変わらないと思うんです。だから、東京だから、大阪だからということではなくて。この芝居は、新喜劇のアキだと知らなくても、北海道でも沖縄でも伝わると思います。字幕をつけて中国やアメリカの方に観ていただいても伝わるものがあるはずです。

そういうことをメインでやっているので、僕自身も、時代劇に詳しい人やマニアックなところに向けたものにはしたくありませんでした。演出家の方とも「この言葉は難しいです」「これは分かりにくいです」と細かく話し合い、難しい言葉はできるだけ噛み砕いて、なくしていきました。

観に来てくださるのは新喜劇のファンの方がほとんどだと思うので、時代劇を全く知らない人にも伝わるようにしたかったんです。ややこしい言葉はできるだけなくして、熱く生きたという魂だけを今の人に見てもらう。おこがましいですけど、学生さんや仕事をしている人が観て、明日も頑張ろう、活力や希望をもらえたと思ってくれたらいいなと思っています。

笑いを入れるべきか…アキの葛藤「めちゃくちゃ悩みました」

――アキさんが手がける演劇ということで、笑えるシーンを期待する方もいるかと思われます。ただ、『時が来た』を始めたきっかけを伺うと、相容れない部分もあるのかなと。

そこはめちゃくちゃ悩みました。新喜劇のファンの方が観に来てくださるので、お客さんのことを考えたら、少し笑いがあったほうがいいのかなと。ただ、僕としては、本名の荒木良明で活動していた、東映にいた頃の自分が役者として舞台に立って、千屋虎之助を演じる。完全に別人でありたいというのが理想というか。

今、新喜劇では「アキ助」というスパッツのおっさん、「アキコ」というおばさん、黄色いスーツのチンピラなど、いろいろなキャラクターをやらせてもらっていますが、僕が出演している新喜劇の舞台を何気なく観に来た方が、「今日、黄色の人出てなかったよね」と言うことがあるんです。「いや、あのおばちゃんの格好をしてた人が黄色の人やん」「嘘でしょ!?」みたいな。

でも、僕にとっては、そう思ってもらえることがものすごく理想なんです。だから今回も、新喜劇の感じは出したくなかったですし、(ギャグの)「いぃよぉ〜」も、エンディングのフリートークでは言うかもしれませんが、芝居中は全く言いません。ただ、蓋を開けてみると、「ここは笑いにしましょうか」というシーンが出てきて、やっていくうちに「これぐらいならありかな」と思えるところがあって、少し笑える部分も入れました。

ただ、それは新喜劇的な要素を取り入れたり、「いぃよぉ〜」を引用したりするというわけではなくて、芝居の流れの中で笑える、という形にしています。