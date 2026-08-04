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9時間前
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バカリズム脚本の新朝ドラ『巡るスワン』新キャスト発表 - 夏帆・東京03角田晃広・田村健太郎も「友達の日記を読ませてもらってるみたいで...」
2026/08/04 12:00
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「ずっと一緒にいると誓ったではないか!」与一郎の早すぎる死に視聴者に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第29話画面注視データを分析
2026/08/02 07:00
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『MUSIC AWARDS JAPAN』が1位、『テレ東音楽祭』FIELD OF VIEW×ダチョウにも反響＝6月度テレビ番組ポスト数ランキング
2026/07/30 17:34
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「目指すは明智の首!」小一郎と秀吉の信長への強い想いに視聴者最注目『豊臣兄弟！』第28話画面注視データを分析
2026/07/26 05:00
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「これはいいなぁ」「見とれてしまいました」高橋克実、“かつら”がよく似合う俳優を告白
2026/07/25 22:00
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「変な目で見られたかも」「私服で…」生田絵梨花、“驚きの役作り”を告白
2026/07/25 21:00
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「まさか」「どのようになるのか…」亀梨和也が“想像していなかった”役とは? 「野球をちょっとかじっていたので…」
2026/07/25 20:00
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炎に包まれる本能寺、着物は鮮血で染まり…信長の最期に視聴者“クギづけ”『豊臣兄弟！』第27話画面注視データを分析
2026/07/19 05:30
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又吉直樹、「“1分”ってそれくらい、本当に魅力的な時間なんです」 小説の魅力を1分で届ける『1分小説』単独番組化
2026/07/16 19:37
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銃撃・投獄されても再び命がけの取材へ…「知らないふりはできなかった」日本育ちのミャンマー人監督が語る「平和と自由」
2026/07/14 19:44
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「芸術は私たちの栄養となってくれるもの」 坂本美雨が語る 『日曜美術館』が50年にわたり芸術を伝える意味
2026/07/14 18:15
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失態さらすも信長にかすかな笑みが…羽柴家女性陣の一致団結に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第26話画面注視データを分析
2026/07/12 05:00
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深夜のブラジル戦、大健闘のカーボベルデvsメッシに“くぎづけ” ワールドカップ中継が軒並み高注目度
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「わしもいつ死ぬか、分かりませぬ!」やるせない告白に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第25話画面注視データを分析
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