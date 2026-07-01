ビデオリサーチは1日、2026年4月クールの番組好感度ランキングを発表。ドラマ部門では黒木華主演の『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系)、バラエティ部門では『月曜から夜ふかし』(日本テレビ)が1位となった。

『銀河の一票』がドラマ好感度1位

今回のランキングは、同社がテレビ番組や配信コンテンツの総合的な“視聴質”評価を調査するサービス「コンテンツカルテ」によるもの。東京50km圏内で年4回実施しており、今回は2026年4月クールの番組好感度ランキング結果が発表された。

ドラマの番組好感度ランキングでは、黒木華主演の『銀河の一票』が1位に。2位は高橋一生が主演を務めた『リボーン・最後のヒーロー』(テレビ朝日)、3位は仲野太賀主演の『豊臣兄弟！』(NHK)だった。

『銀河の一票』は、「目新しさ・新鮮さを感じる」「見応えがある」「共感を覚える」といった項目で高い評価を獲得しており、好感度1位につながったとみられる。

バラエティ1位は『月曜から夜ふかし』

一方、バラエティの番組好感度ランキングでは、『月曜から夜ふかし』が1位に。2位は『マツコの知らない世界』(TBS)、3位は『ブラタモリ』(NHK)となった。

「コンテンツカルテ」は、テレビ番組の視聴者からの評価や、配信コンテンツとの評価比較、定点観測ができる“視聴質”サービス。テレビ番組や配信オリジナルコンテンツを対象に、各コンテンツ視聴者の視聴感、番組認知度、Fレイト(視聴頻度)、Qレイト(好感度)、番組視聴経路、クリエイティブ評価などをまとめている。

今回の調査は2026年5月に実施。調査地区は東京50km圏、調査対象者は男女12～69歳の個人で、目標標本有効数は2,000サンプル。調査対象番組は、5時～23時台に放送開始される25分以上のレギュラー番組で、スポーツ・スペシャル枠などの単発番組、マンガ、幼児番組は除かれる。