「『ひらやすみ』という世界が届いたことを本当にうれしく思います」――NHKのドラマ『ひらやすみ』が、第52回放送文化基金賞のドラマ部門で最優秀賞を受賞し、8日、都内ホテルで行われた贈呈式にキャスト陣が集結。演技賞を受賞した森七菜と岡山天音のほか、吉村界人、光嶌なづな、根岸季衣も登壇し、作品への思いを語った。

森七菜「真面目にこれからもお芝居をしたい」

同作は、真造圭伍氏の同名漫画を原作に、何者でもない自由人・ヒロトと、美大を目指して上京してきたいとこのなつみを中心に、阿佐ヶ谷の平屋での日々を描く物語。贈呈式では、同作について「日常の静かな生活の中の何か大切な、ちょっと見逃してしまうようなこと」「記憶の中に留めておきたいような景色、誰かの言葉、表情」が詰まったドラマだと紹介された。

なつみを演じ、演技賞を受賞した森は、ドレスアップしたチームの姿を見ながら「本当に夏の中、平屋でみんなで扇風機を立てながら撮っていた作品だったので、こういう非日常にチームの皆さんと来られたことに驚きもあって、緊張しています」と笑顔。

続けて、「今日、授賞式を見ていて、本当にいろんな作品が世界にあって、世界にはいろんな歴史とか情勢もあるけど、その中で『ひらやすみ』のような作品が輝き続けられる世界がずっと続くことを祈りながら、真面目にこれからもお芝居をしたいなって思いました」と決意を述べた。

岡山天音「ヒロトは共感と憧れ」

ヒロトを演じた岡山も演技賞を受賞。登壇すると、「作品自体もそうですし、一緒に『ひらやすみ』の世界にいたなつみちゃん役の森さんと、チームのみんなと受賞できたことを本当にうれしく思います」と喜びを語った。

もともと原作を読んでいたという岡山は、ヒロトについて「“これに価値がある、これには価値がない”とか、“この人が勝ったとか負けた”とか、そういうものとは違った自分の中の意識を持って生きている」と表現。「ヒロトがとっても好きで、共感して、同時に憧れでもあって、そんな役を任せていただけて、今日こういう日を迎えられたことをとってもうれしく思います」と喜んだ。

ヒロトは俳優を志していた人物。岡山は「僕はまだその俳優の世界にいて、ヒロトのように、不安な心臓を押しつぶされてしまうような日だったり、夜だったりを過ごしてきたこともある」と自身に重ね、「そういう不確かな、心もとない自分を今日までつないできてくれたのは、周りにいる友人や家族、現場でご一緒する皆さん、事務所の皆様のおかげです」と感謝を述べた。

『ふぞろいの林檎たち』では姑と折り合いが合わずに…

贈呈式には、ヒロトの親友・野口ヒデキを演じた吉村界人、なつみの友人・横山あかりを演じた光嶌なづな、ヒロトに阿佐ヶ谷の一戸建ての平屋を譲った和田はなえ役の根岸季衣も登壇した。

吉村は「演技賞ではないですけど、本当にありがとうございます」と照れ笑いを浮かべながら、「こういった作品賞をいただけるような作品に関わらせていただいて、改めて感謝の気持ちでございます」とあいさつ。

光嶌は「『ひらやすみ』は私にとって、去年撮影して今までずっと心の中にあって、ふと落ち込んだ時とかに、ヒロトの“大丈夫かよ”って声が聞こえてきたり、なつみさんの“あかり”っていう声が聞こえてくるような、心の支えになっています」と語った。

そして根岸は、放送終了後の反響について「随分いろんな方から声をかけられて、知らない人に“もう終わっちゃったね”とか、“ひらやすみロスです”と言われます」と紹介。さらに、「『ふぞろいの林檎たち』ではお姑さんと折り合いが合わずに苦労していたのに、老後が幸せでよかったです(笑)」と笑わせた。

最後に、岡山はチームを代表し、「多くの方に『ひらやすみ』という世界が届いたことを本当にうれしく思います」とコメント。「この作品に触れた方が、何を自分は幸福と感じるのか、そういう自分の声に気づけるきっかけになったらと思います。『ひらやすみ』を見てくださって、愛してくださって本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。