俳優の高橋克実が24日、都内で行われたNHK総合 スペシャル時代劇『銭形平次』(8月21日22:00～23:29放送)の取材会に亀梨和也、奥智哉、生田絵梨花、後藤剛範とともに登壇。亀梨が演じる銭形平次の魅力を熱く語った。

  • 高橋克実

    高橋克実

長い説明セリフの苦労明かす「あまり記憶にないです」

同作は、NHKが東映とタッグを組んで制作したスペシャル時代劇。野村胡堂氏の『銭形平次捕物控』が原作で、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至ったある大事件を描く。

高橋は、「銭形平次をもう一回やると聞いた時、まずワクワクしまして。いったい誰が平次をやるんだろうと」と切り出し、「亀梨くんか、ぴったりだなと。初日に撮影だったけど、そこに平次にぴったりな亀梨くんがいまして。かつらがよく似合うし、目つきが素晴らしかったですね。これはいいなぁ、と。お客さんみたいに見とれてしまいました」と亀梨の銭形平次役を絶賛。

さらに、「仕上がりを携帯で見たんですけど、この(携帯の画面の)大きさでも、すごいスケール感でした。話の内容もそうだけど、すべてがスケールがでかくて……この画面で見ているのに」とユーモアを交えて完成作の魅力をアピールした。

また、撮影で楽しかったシーンを聞かれると、高橋は「初日、非常に緊張感のある撮影でございました」としたうえで、「最後の方の、(平次との)養子になるかならないか、というやり取りが、私の中で一番ほっこりしました」と回顧。「あとは長ーい説明が……江戸城の図面の説明(ぜりふ)がなかなか大変だったので、その辺はあまり記憶にないです」と明かし、登壇者を笑わせていた。

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