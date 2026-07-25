俳優の生田絵梨花が24日、都内で行われたNHK総合スペシャル時代劇『銭形平次』(8月21日22:00～23:29放送)の取材会に亀梨和也、奥智哉、後藤剛範、高橋克実とともに登壇。お静役を演じるための役作りを明かした。

生田絵梨花

亀梨和也に乃木坂46時代の“民謡歌唱”をいじられタジタジ

同作は、NHKが東映とタッグを組んで制作したスペシャル時代劇。野村胡堂氏の『銭形平次捕物控』が原作で、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至ったある大事件を描く。

主人公の銭形平次とは友達以上、恋人未満という関係のお静を演じる生田。「長く愛されている『銭形平次』に参加させていただくということで、はじめは緊張感や重厚感を感じて、硬くなりそうな気持ちもあったんですけど……」と振り返りつつ、「現場は和気あいあいとしていて。作品も令和リブート版で、新たな切り口で描かれているので、すごく好奇心をくすぐられながら撮影させていただきました」と笑顔で語った。

お静役を演じるうえで、生田は、「“めしどころ”を切り盛りしているので、てきぱき動くってことが多くて……私は今回、初めて高い下駄を履いたので、(役作りのために)プライベートから下駄で散歩しに行ったりして。ちょっと変な目で見られたかもしれない(笑)」と告白。「私服で足元だけ下駄で、パカパカいいながら道を歩いてました」と驚きの役作りを明かした。

さらに、そんな生田について亀梨が、「(生田は)お洋服からエネルギーをいただく(タイプ)。民謡の洋服を着ると、民謡も踊って……ちょっと過去の映像で見たことがあって」と話し、生田をあわてさせる場面も。生田は「亀梨さん、撮影初日だったんですけど、気づいたら私が過去にやった民謡の鼻歌を歌っていらっしゃって。びっくりしました。初日からいじられるとは思ってなくて」と振り返り、場を笑わせていた。