俳優の生田絵梨花が24日、都内で行われたNHK総合スペシャル時代劇『銭形平次』(8月21日22:00～23:29放送)の取材会に亀梨和也、奥智哉、後藤剛範、高橋克実とともに登壇。お静役を演じるための役作りを明かした。

  • 生田絵梨花

    生田絵梨花

亀梨和也に乃木坂46時代の“民謡歌唱”をいじられタジタジ

同作は、NHKが東映とタッグを組んで制作したスペシャル時代劇。野村胡堂氏の『銭形平次捕物控』が原作で、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至ったある大事件を描く。

主人公の銭形平次とは友達以上、恋人未満という関係のお静を演じる生田。「長く愛されている『銭形平次』に参加させていただくということで、はじめは緊張感や重厚感を感じて、硬くなりそうな気持ちもあったんですけど……」と振り返りつつ、「現場は和気あいあいとしていて。作品も令和リブート版で、新たな切り口で描かれているので、すごく好奇心をくすぐられながら撮影させていただきました」と笑顔で語った。

お静役を演じるうえで、生田は、「“めしどころ”を切り盛りしているので、てきぱき動くってことが多くて……私は今回、初めて高い下駄を履いたので、(役作りのために)プライベートから下駄で散歩しに行ったりして。ちょっと変な目で見られたかもしれない(笑)」と告白。「私服で足元だけ下駄で、パカパカいいながら道を歩いてました」と驚きの役作りを明かした。

さらに、そんな生田について亀梨が、「(生田は)お洋服からエネルギーをいただく(タイプ)。民謡の洋服を着ると、民謡も踊って……ちょっと過去の映像で見たことがあって」と話し、生田をあわてさせる場面も。生田は「亀梨さん、撮影初日だったんですけど、気づいたら私が過去にやった民謡の鼻歌を歌っていらっしゃって。びっくりしました。初日からいじられるとは思ってなくて」と振り返り、場を笑わせていた。

「あまり好きじゃない」「生きているなかで極力…」松雪泰子が告白した“苦手なこと”とは
「芸能界は椅子取りゲームなので…」体調不良で『ぽかぽか』出演を一時見合わせへ　伊集院光が複雑な胸中を吐露
「大きい赤ちゃんみたいな感じ」「かわいい一面を…」趣里、共演俳優の意外な一面を明かす
「国道で一列になって、お弁当を持って…」遠藤憲一、アドバイスを求める高木雄也に送った“謙虚さの原点”とは
相葉雅紀「必死でした」――佐藤浩市が感心したラストライブでの嵐5人の姿とは「当たり前なんだけど…」
元俳優の気象予報士、2年間の勉強期間に最愛の父が入院　やつれていく母と苦しむ父を前に何もできず涙
「こんなじじいが、と思ったんじゃない?」奥田瑛二、“50歳差”共演女優への思い吐露　驚きの“ルーティン”も告白「え? 咳払いじゃないんですか?」
超特急・高松アロハ、リーダー・リョウガにつけられたニックネームの由来　綱啓永「いつも現場でタンクトップの…」
元宝塚トップスター、20年以上の芸歴で初の歌唱シーンなし　不安を払拭するために黒柳徹子を訪問
3歳で子役デビューした俳優、現在は結婚16年で3人の子を持つ父親に　子役を始めたきっかけは亡き祖母
『Tシャツが乾くまで』高注目度でスタート　何げない会話の奥に張りつめたものが漂うドラマに“くぎづけ”
デビュー55周年の歌手、昨年7月に愛犬が急死　悲しみに暮れるなか新たな犬を迎えて生活が一変
関連画像をもっと見る