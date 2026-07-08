「いつ我が身に降りかかってもおかしくない」――俳優の小林薫(74)が主演するNHKのドラマ『憶えのない殺人』が、7月25日・8月1日(22:00～)に2週にわたって放送される。

小林薫

同作は、認知症を患う元警察官の男が殺人事件の容疑者として疑われる異色のヒューマンミステリー。2025年2月にBSで89分版が放送され、今回あらためて前後編で地上波放送される。

小林が演じる主人公・佐治英雄が、長年の駐在勤務を経て退職し、妻に先立たれて一人暮らしを送る男が認知症になっていく姿を描く作品。「最初お話を頂いた時は、『そんな役をやる歳になったんだ』と感慨深かった」と振り返る。

小林薫

台本を読む中で、「認知症といってもいろんな症状があり、本人にはリアルな現実として映っている」という発見があったといい、「いつ我が身に降りかかってもおかしくない」という思いで役と向き合ったという。

『憶えのない殺人』あらすじ

物語の舞台は東京郊外。かつて駐在所勤務だった佐治英雄(小林)は、退職後も同じ町で暮らしている。ある日、刑事・北嶺(尾野真千子)が近隣で発生した殺人事件の聞き込みに訪れる。

被害者は、佐治が現役時代にストーカー行為で逮捕した男だった。男は服役後に再び被害女性を襲っており、佐治はその件を今も後悔していた。

捜査を進める北嶺は、やがて佐治を犯人と疑わせる証拠にたどり着く。自身が容疑者として見られていることを知った佐治は、元警察官として無実を証明しようとする。しかし認知症を患う彼は、「自分こそが犯人なのではないか」という疑念にも苦しむことになる。

無実を信じたい佐治と、冷静に真相を追う北嶺。2人はやがて、佐治の記憶と心の迷宮へ足を踏み入れていく。

NHK ONE(新NHKプラス)での同時・見逃し配信も予定されている。