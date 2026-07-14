「芸術は本当に私たちの栄養となってくれるものです」――NHK Eテレの美術番組『日曜美術館』(毎週日曜9:00～)が「第42回ATP賞テレビグランプリ」の特別賞を受賞し、14日、都内ホテルで行われた受賞式に視界の坂本美雨が登壇。50年にわたって美術を伝えてきた番組への思いと、芸術が人々の生活や命にもたらす力を語った。

坂本美雨

「芸術は本当に人間の営み」

同番組は、長年にわたり美術の魅力を伝え、芸術文化の普及と放送文化の発展に貢献した功績が評価されたもの。放送開始から50年を迎え、放送回数は2,500回を超えたほか、今年には「週間ファインアートテレビ番組の最長放送」としてギネス世界記録にも認定された。

坂本は「この50年間、制作に携わられた皆様を代表して、ここに立たせていただきます」とあいさつ。「芸術は本当に人間の営みなんだなということを、この番組に携わって実感しています」と、番組を通して感じてきたことを語った。

芸術が表現してきたものとして、「美しい世界の景色」「色彩や光」に加え、人間の絶望や願望、喜び、日常の中にある小さな美しさや幸せを挙げる。さらに、時代ごとの抑圧への抵抗や、具象では表しきれない人間の深い精神世界も、芸術によって表現されてきたと述べ、「そういった表現の一つ一つは、生きてきた人間から生まれたもの。私たちは何年たっても、そこから受け取り続け、それを慰めとしたり、励ましとしたりすることができます」と強調した。

坂本は、時代を超えて人々の心を支える芸術について、「本当に私たちの栄養となってくれるものです」と表現。その上で、「芸術が大事にされるということは、今を生きる私たちの生活、命が大切にされるということなのではないかなと思っています」と、芸術を守り、伝えていくことの意味を語る。

最後には、「芸術を通して、人間が一生懸命生きてきた、そして今も生きているということが伝えられるような、そんな『日曜美術館』であり続けたいです」と今後への願いを込めた。

50年間積み重ねてきた「作り手の感動」

制作統括の中野力氏は、『日曜美術館』が50年前に「お茶の間美術館」というコンセプトで始まったと説明。当時普及し始めたカラーテレビの魅力を生かす狙いもあったという。

番組が続けてきたことは「本当にシンプル」だといい、「映像の力、コメントの力、ナレーションの力、そして作り手の感動」を込めた番組を制作してきたと振り返る。

「そうした積み重ねが50年つながってきたのではないか」と話し、制作者によって選ばれるATP賞の受賞を喜ぶと、「今後も感動や伝えたい思いを大事にしながら、制作を続けていきたい」と力を込めた。