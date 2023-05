『タキシードサム』のお誕生日をお祝い♪ バッグとパスケースがカワイイ！

「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」と、サンリオのキャラクター「タキシードサム」がコラボレーション! 「タキシードサム」の5月12日のお誕生日をお祝いしたコレクションが登場する。

1979年デビューの「タキシードサム」は、南極のタキシードアイランドからやってきた、おしゃれなペンギンの男のコ。食いしん坊で、ちょっぴりドジくん。蝶ネクタイを365本も持っているとか。

2020年には、サンリオ史上初の男のコキャラクターたちで結成するユニット ”はぴだんぶい” のひとりとして選出され、近年の「サンリオキャラクター大賞」ではトップ10圏内にランクインするなど、再度注目を集めている。昨日発表された2023年の「サンリオキャラクター大賞」中間発表では第8位にランクイン。最終結果も楽しみだ。

「Maison de FLEUR」のお誕生日をお祝いしたコレクションより今回は、5月12日生まれの「タキシードサム」が登場! 南極のタキシードアイランドからやってきた、食いしん坊なタキシードサムにちなみ、ひんやりと見た目も可愛い『パフェ』をテーマに1980年代風のポップでファンシーなコレクションを展開する。

本コレクションでは、バッグ2型とパスケースをラインアップ。

パフェに変身したサムを刺繍で施したトートバッグは、ベビーピンクとベビーブルーの2色展開。持ち手にプラスされた、バッグのカラーに合わせたサテンリボンが可愛い♪ ルンルン気分でご機嫌なサムの姿が愛らしいデザインに注目だ。

2way仕様のミニダブルリボントートバッグは、サムと弟のパムとタムの総柄プリントを採用。キャラクターたちがスプーンをもち、頭にホイップクリームやアイスをのせた姿のほか、カフェメニューなども散りばめたこだわりのデザインとなっている。

そしてサムモチーフのパスケースは、手持ちのバッグはもちろん、本コレクションのバッグとあわせて使用するのもおすすめ。カード挿入面にはサムの姿が型押しされ、細部までこだわったアイテムとなっている。

本アイテムは5月12日(金)〜5月28日(日)の期間、ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNにて受注受け付け。8月中旬~8月下旬お届け予定だ。

タキシードサムとファンシーな世界観がマッチした可愛らしいコレクションを、夏のおでかけに取り入れてみてはいかが?

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640542