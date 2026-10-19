TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Season第4話「贖罪の日」が、10月24日23時よりテレ東系列ほかで放送される。放送に先駆けて、あらすじと先行場面カットが公開された。

第4話では、ナハト・ファウストの前に、魔炎魔法を操るナハマーと魔氷魔法を操るリリスが現れる。圧倒的な魔力を持つ最上位悪魔の2体を前に、ナハトは攻撃を避けながら時間を稼ぐことしかできない状況に追い込まれる。

命を懸けて戦うなかで、ナハトは過去の記憶を思い出す。限界を超えて戦い続ける理由を抱えたナハトは、絶体絶命の状況でも諦めず、2体の悪魔と“悪魔同化（ユナイト）”。最上位悪魔に対して大きな勝負に出る。

『ブラッククローバー』は、田畠裕基氏による同名漫画を原作とした作品。魔法がすべての世界で、魔力を持たない少年・アスタが、あらゆる魔法を打ち消す“反（アンチ）魔法”を武器に立ち向かう姿を描く。

第4話は、10月24日23時からテレ東系列で、10月28日24時からBSテレ東で放送される。配信は10月25日正午よりアニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題で先行配信を開始。10月29日正午からは、ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、Hulu、TVerなどで順次配信される。

放送・配信情報

テレ東系列 ：10月24日 23時～

：10月24日 23時～ BSテレ東 ：10月28日 24時～

：10月28日 24時～ 先行配信 ：10月25日 正午～ アニメタイムズ Lemino U-NEXT アニメ放題

：10月25日 正午～ 一般配信 ：10月29日 正午～順次

ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、Hulu、TVerなど

(c)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会