毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中のプリキュアシリーズ「名探偵プリキュア!」より、10月25日放送の第39話にて、「おジャ魔女どれみ」とのコラボレーションが決定した。なお、BSS山陰放送では、第39話は11月1日放送となる。

「名探偵プリキュア!」は、主人公・明智あんなが2027年から1999年にタイムスリップする物語。「おジャ魔女どれみ」の放送開始年が1999年という繋がりから、本コラボレーションが実現しました。「名探偵プリキュア!」の舞台であるまことみらい市でも、「おジャ魔女どれみ」が放送されていて大人気のようで……?

ニチアサのバトンを繋いでいった「おジャ魔女どれみ」と「プリキュア」。「名探偵プリキュア!」ならではのストーリーで、1話限りのコラボレーションとなる。

コラボイラストは、「おジャ魔女どれみ」キャラクターデザインの馬越嘉彦が担当。キュアアンサーとどれみの出会いを描いた、特別な描き下ろしイラストだ。本イラストをあしらったグッズも多数展開されるという。

魔女見習いに仮装する設定イラストも解禁

また、キュアット探偵事務所の4人が、「おジャ魔女どれみ」に仮装をした第39話の設定イラストもあわせて解禁。あんなっち、みくるっち、くれあっち、るるかっちがそれぞれどんな活躍を見せるのか、注目が集まる。

プロデューサーコメント

「名探偵プリキュア!」プロデューサー 荒牧 壮也

ニチアサの大先輩である「おジャ魔女どれみ」とのコラボを実現することができて、とても嬉しく思います!

それぞれ世界観が異なる中でのアニメ本編コラボということで、なかなか難しい挑戦でしたが、たんプリの特徴である1999年という時代を軸にして当時放送中のTVアニメ「おジャ魔女どれみ」としてコラボを組み立てました。TVアニメのキャラクターとしているため、どれみちゃん本人が登場というわけにはいきませんが、そこを逆手にとったスペシャルな演出をぜひお楽しみください! また、今回はおジャ魔女どれみのキャラクターデザインを担当されている馬越さんにコラボビジュアルを描いていただきました。なんとアンサーの表情が2パターンあります!2人の表情から様々な想像が膨らむ素敵なイラストとなっています!展開に合わせて使い分けていますのでそちらにも注目です!

「おジャ魔女どれみ」プロデューサー 関 弘美

1999年を舞台にして新作プリキュアを作るらしい。。。という噂を聞いた時、「あ、その年は特別な年!」と、「どれみ」のPだった私は思った。案の定、「たんプリ」のPである荒牧氏は「どれみ」を観て育った世代の人だった。「負うた子に教えられて浅瀬を渡る」という諺があるけれど、自分よりず～っと年下のスタッフたちとの仕事は、想像以上に面白く、様々な記憶が蘇る楽しいひとときだった。「どれみ」という作品の大事なポイントを話し、久しぶりの成田さんとの脚本のやり取り、お二人の絵コンテをチェックしながら、佐藤・五十嵐・山内・長峯監督たちの技がちゃ～んと引き継がれていることに思わず涙した。なによりもハナちゃんとはづきちゃんというお名前の二人の監督が、絵コンテを担当してくださる、という「粋」な計らいに感謝しました。1999年当時、幼かったであろうお二人の大人のお仕事ぶり、今後が本当に楽しみです。

第39話あらすじ

仮装の衣装や道具を作り、ハロウィンの準備をするあんなたち。あんなの提案により、商店街で初めてハロウィンイベントが開催されることになり、街は仮装してお菓子をもらう人々の笑顔であふれていた。

商店街でイベントの手伝いをしていたあんなたちは、母親とはぐれてしまった幼い女の子・ひなのと出会う。一緒に母親を探すが、弟のお世話で大変な様子だったという話を聞いて、みんなで商店街をまわりながらひなのを家まで送り届けることになった。

そんな中、ひなのがしていた仮装について話をしていると、魔女の姿に変装したアゲセーヌがあらわれ、ひなのが持っていたマコトジュエルが宿る大切なほうきを奪われてしまう。ひなのをジェット先輩にまかせ、アゲセーヌを追いかけるあんなたち。しかし、アゲセーヌが変装していた魔女の足跡は途中で消えてしまい、逃げる中で仮装を変えたのだと推理する。自分たちの仮装はすでに見られているため、あんなたちも気付かれないよう別の仮装をすることに――

コラボイラスト・設定イラストをあしらったグッズも多数登場!

本コラボレーションを記念したイラストは、「おジャ魔女どれみ」キャラクターデザインの馬越嘉彦が描き下ろし。キュアアンサーとどれみの出会いが描かれた特別なイラストとなった。

本コラボイラストに加え、キュアット探偵事務所の4人の設定イラストを活用したグッズが多数展開される。

プリキュアオフィシャルストア プリティストア

【名探偵プリキュア!】おジャ魔女どれみコラボ アクリルスタンド 全4種(明智あんな、小林み くる、帆羽くれあ、森亜るるか)

【名探偵プリキュア!】おジャ魔女どれみコラボ アクリルキーホルダー 全4種(明智あんな、小林みくる、帆羽くれあ、森亜るるか)

【名探偵プリキュア!】おジャ魔女どれみコラボ キラキラビッグ缶バッジ 全4種(明智あんな、小林みくる、帆羽くれあ、森亜るるか)

・販売場所：プリキュアプリティストア、AniBirth、東映アニメーションミュージアム、プリキュアプリティストアオンライン

・ 発売時期：2026年10月16日(金)

※プリキュアプリティストアオンラインは10月16日(金)13時予約開始予定。

※予告なく販売先が追加となる場合がある。

エンスカイ

300ピースジグソーパズル(発売時期：2026年12月)

キャラクタースリーブ(発売時期：2027年1月下旬)

キャラクターラバーマット(発売時期：2027年2月下旬)

サンスター文具

「名探偵プリキュア!」×「おジャ魔女どれみ」コラボ ステッカー2サイズセット 800円

「名探偵プリキュア!」×「おジャ魔女どれみ」コラボ クリアファイル2枚セット 1,000円

・発売時期：2026年10月17日(土)より「さんすたーぶんぐのおみせ」各店舗にて発売、その他の販売店舗では2026年10月24日(土)より順次発売予定

・ 販売場所：さんすた一ぶんぐのおみせ、サンスター文具公式オンラインストア、プリティストア、テレアサショップ、アニメイト(予定)

バンダイ

「名探偵プリキュア!」×「おジャ魔女どれみ」Tシャツ

「名探偵プリキュア!」×「おジャ魔女どれみ」B2タオル

・発売時期：詳細につきましては、プレミアムバンダイにて確認のこと

・販売場所：プレミアムバンダイなど

コラボカードがもらえるキャンペーンも実施！

対象アイテムを購入すると、「『名探偵プリキュア!』『おジャ魔女どれみ』コラボカード」がもらえる「名探偵プリキュア!×おジャ魔女どれみ コラボカードプレゼントキャンペーン」を実施する。

実施時期：10月24日(土)～なくなり次第終了

実施場所：全国の玩具店・家電量販店

※キャンペーン品は数に限りがあるため、なくなり次第終了。

※店舗によって配布方法が異なる場合がある。

※画像はイメージ。実際のキャンペーン品とは異なる場合がある。

※ひとり1点限り。

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