毎週土曜よる6時から放送されているアニメ『名探偵コナン』。10月10日放送回「茜色の千秋楽(大楽)」では、ついに平次と和葉が結ばれ、“浪速のBIGカップル”が誕生しました。大阪では2人を祝福するアドトラックが街を走行するなど、お祝いムードが広がっています。

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祝!平次♡和葉

#茜色の千秋楽

お祝いアドトラック走行🚛

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10/11(日)〜17日(土)まで

大阪の街を走行中です💨

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「茜色の千秋楽(大楽)」は

TVerで見逃し配信中🎬

(@conan_anime1000より引用)

さすが大阪。梅田・難波を走るアドトラックで大々的に祝うとは……、祝い方もド派手ですね(笑)。

事件を解決した服部平次が、浪速ハルカスの展望台で遠山和葉に告白し、見事成功。夕暮れ時の告白、手をつないで出てくる2人――、そんなシーンにきゅんきゅんしたのは筆者だけではないはず。

はじめはただの幼馴染だった2人。ここまでの道のりが長かっただけに、「やっとかい!」とツッコミつつ、SNSでも「めでてぇ」「平次、和葉ちゃん、おめでとさん笑」と祝福モード全開。また、アドトラックの存在に「何これ最高すぎる!!このトラック目撃したい〜」「大阪中に付き合ったこと知らされてるw」「公式オモロイことしすぎだろww」「東京にも来て欲しい」といった声が。

実は、大阪のお祝いキャンペーンは「アドトラック」だけではありません。なんと、道頓堀川では「アドクルーズ」(10月13日まで)でもお祝いしていたんです。もしも2人が実在していたなら、顔を赤らめながら速足で大阪の街を歩いていそうですね(笑)。目撃したい方は、お早めに!