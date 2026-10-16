毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中のプリキュアシリーズ『名探偵プリキュア!』と、同じく東映アニメーションが制作する、1999年より放送された『おジャ魔女どれみ』のコラボレーションが10月16日に発表され、両作品のファンから注目を集めている。なお、10月25日放送の第39話にて、「おジャ魔女どれみ」とコラボした内容の放送も決定しているという。

「娘と楽しめる!」二世代で楽しむ声も

現在放送中の『名探偵プリキュア!』は、主人公・明智あんなが2027年から1999年にタイムスリップし、プリキュアとして活躍する物語。『おジャ魔女どれみ』の放送開始年が1999年という繋がりから、「ニチアサの大先輩」である同作品と『たんプリ』のコラボが実現したという。

『おジャ魔女どれみ』は、1999年に放送された東映アニメーションオリジナルの魔法少女アニメ。魔女に憧れる小学3年生・春風どれみが、幼なじみの藤原はづき、友達の妹尾あいこ、瀬川おんぷ、どれみの妹である春風ぽっぷと共に魔女見習いとしての修行に励むストーリーだ。

「名探偵プリキュア!」の舞台であるまことみらい市でも、「おジャ魔女どれみ」が放送されていて大人気のようで……? ハロウィンの準備をするという第39話のストーリーでどのようなコラボが行われるのか期待が寄せられている。

また、"おジャ魔女世代"なら思わずニヤリとしてしまう第39話で魔女見習いに仮装する設定イラストも解禁。『おジャ魔女どれみ』のそれぞれのキャラクターに扮するあんな、みくる、くれあ、るるかの姿にも注目だ。

コナン、ストリートファイター6、続くコラボを喜ぶ声も

SNSでは今回のコラボに、「この組み合わせ胸も目頭も熱くなるよね」「みんなそれぞれキャラの性格とあんまり合ってなくてそこが可愛い」「祭の予感しかしない!!」と喜びのコメントが多数寄せられている。また、「娘と楽しめる!」とニ世代で楽しめるという「おジャ魔女」世代の方からの声も。

また、これまでもTVアニメ『名探偵コナン』、対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』とのコラボレーションをしていることから、「コラボしすぎ」「こんなにコラボするプリキュア他にないのでは」といった驚きの声も寄せられている。

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