『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、10月24日から入場者特典第7弾として、ナガノ氏描き下ろしの「クリアカード（全4種）」を数量限定でランダム配布する。

今回の特典は、映画本編では描かれない、ちいかわたちの思い出を切り取ったようなイラストを使用したクリアカード。ホログラム加工が施され、キラキラと輝く仕様となっている。

絵柄は、島を探検するちいかわ・ハチワレ・うさぎを描いたデザインのほか、ハンモックで眠るフタバと見守るヒトハ、セイレーンと3匹の人魚たち、波を乗りこなす島二郎を描いた計4種類を用意する。

特典は通常版、IMAX版、4DX版で共通。10月24日より、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の上映館で鑑賞者1人につき1点を配布する。ランダム配布のため、種類は選べない。また、劇場ごとに配布数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

なお、第6弾の入場者特典「チャームミニフィギュア」は、在庫がある劇場で10月23日まで配布される。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、ナガノ氏による漫画「ちいかわ」を原作とする初の劇場作品。「セイレーン編」と呼ばれる長編エピソードを映像化し、特別な島へ招かれたちいかわ、ハチワレ、うさぎたちが、島に隠された“ひみつ”に迫る冒険を描く。

入場者特典第7弾 概要

特典名 ：ナガノ氏描き下ろしクリアカード

：ナガノ氏描き下ろしクリアカード 種類 ：全4種

：全4種 配布開始日 ：10月24日

：10月24日 配布場所 ：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』上映館

：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』上映館 配布方法 ：鑑賞者1人につき1点をランダムで配布

：鑑賞者1人につき1点をランダムで配布 対象上映 ：通常版、IMAX版、4DX版

※特典は非売品。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

※チケット購入時ではなく、劇場への入場時に配布される。

※同一上映回で複数枚の座席指定券を所持している場合も、特典の配布は1人につき1点となる。

作品情報

タイトル ：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』

：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』 原作・脚本 ：ナガノ

：ナガノ 監督 ：及川啓

：及川啓 アニメーション制作 ：サイピク

：サイピク 配給 ：東宝

キャスト

ちいかわ：青木遥

ハチワレ：田中誠人

うさぎ：小澤亜李

モモンガ：井口裕香

くりまんじゅう：淺井孝行

ラッコ：内田雄馬

シーサー：島袋美由利

古本屋：春海百乃

島二郎：最上嗣生

セイレーン：鈴木みのり

(c)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会