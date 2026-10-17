過ごしやすい気候になり、スポーツや音楽、芸術などを楽しみたくなる季節が到来。秋の夜長は自宅でまったり映画を楽しみたくなりますが、圧倒的な大画面と全身を包み込むような立体音響による没入感を味わえる映画館で、新しい才能に触れてみるのもおすすめです。

そこで今回は、10月に公開される見逃せないアニメ映画をまとめまてみました。ぜひ、劇場へ足を運ぶ際の参考にしてください。

10月2日公開『レズビアン・スペース・プリンセス』

クィアカルチャー、現代社会へのシニカルなユーモア、そして『少女革命ウテナ』をはじめとしたアニメへの愛が融合した、刺激的かつ心あたたまるSFブラックコメディ・アドベンチャー映画『レズビアン・スペース・プリンセス』の公開が、10月2日より全国でスタートします。

舞台となるのは、レズビアンが治める惑星クリトポリス。賞金稼ぎの恋人・キキに「愛が重すぎる」という理由で突然フラれてしまった内気なプリンセス・サイラは、かつて宇宙最強を誇った"ストレート・ホワイト・メイリエンズ"に誘拐された彼女を救うため、ネット掲示板の怪しげな情報を頼りに銀河での大冒険に繰り出します。

監督・脚本を務めるのは、クィアな物語と文化的多様性をユーモラスに描いてきたリーラ・ヴァーギースと、プロダクションデザイナーでアニメーターのエマ・ハフ・ホブス。「女性主体で、フレッシュな、自分たち視点の物語を作りたい」という想いから生まれた、"自分を愛すること"への優しいまなざしを感じる物語です。

10月2日公開『カードファイト!! ヴァンガード Divinez 運命星戦編』

ブシロードの対戦型トレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」を原作に、2011年から展開されているTVアニメシリーズ。その15周年を記念した完全新作アニメ『カードファイト!! ヴァンガード Divinez 運命星戦編』の劇場先行公開が、10月2日より全国50館以上でスタートします。

今回の『運命星戦編』は、2021年放送の『overDress』、2022年〜23年放送の『will+Dress』で紡がれてきた物語を引き継ぎ、2024年にスタートした『Divinez』シリーズの完結編。偽りに満ちた幻の世界を舞台に、奪われた真実を取り戻すため最終決戦へと身を投じる主人公たちの姿が描かれます。

今作でも引き続き、キャラクターデザイン原案をCLAMP、主人公・明導アキナ役を宮田俊哉(Kis-My-Ft2)が担当。さらにKis-My-Ft2の新曲『Escape』が同作の主題歌として起用されています。

10月9日公開『どこよりも遠い場所にいる君へ』

2025年に小説『カフネ』で本屋大賞を受賞し、大きな注目を集めた作家・阿部暁子。彼女が2017年に発表した人気青春小説を原作としたアニメーション映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』の公開が、10月9日より全国でスタートします。

舞台となるのは、豊かな自然にあふれた離島・采岐島。とある事情から都会を離れ、采岐島の高校に進学した主人公は、"神隠しの入り江"と呼ばれている場所で身元不明の少女を発見します。彼女が気を失う寸前につぶやいた「1974年」という言葉。その謎をきっかけに、少年少女の揺れる想いと秘密が複雑に絡み合う美しい物語が動き出します。

アニメーション制作を担当したのは、老舗アニメスタジオのトムス・エンタテインメント。話題作『超かぐや姫!』(2026年)も手掛けた"へちま"がキャラクターデザイン・総作画監督を手掛けており、月ヶ瀬和希役の石橋陽彩、秋鹿七緒役の永瀬アンナ、高津役の玉木宏など、実力派声優&ベテラン俳優陣が作品に彩りを添えます。

10月9日公開『ガールズ&パンツァー 最終章 第5話』

戦車を使った武道「戦車道」が、華道や茶道と並ぶ大和撫子の嗜みになっている世界を舞台に、全国大会優勝を目指して奮闘する女子高生たちの姿を描いた『ガールズ&パンツァー』シリーズ。その完結編として2017年より全6話構成で展開されている『ガールズ&パンツァー 最終章』の第5話が、10月9日より全国で公開されます。

激闘の準決勝を制し、ついに決勝戦へと進出した大洗女子学園。最後の対戦相手に決まった聖グロリアーナ女学院には、主人公との再戦を望み編入した天才少女・島田愛里寿(CV.竹達彩奈)の姿がありました。両校それぞれ譲れない想いを胸に、冬の全国大会「冬季無限軌道杯」決勝戦の幕が上がります。

監督は引き続き、『クレヨンしんちゃん』をはじめ多数のアニメ作品を担当してきた水島努。主人公・西住みほ役の渕上舞ほか、茅野愛衣(武部沙織役)、尾崎真実(五十鈴華役)、中上育実(秋山優花里役)、井口裕香(冷泉麻子役)などがキャスティングされています。

10月16日公開『BanG Dream! Ave Mujica prima aurora』

2015年にスタートした、音楽をテーマに展開している次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』。そこから誕生した5人組のゴシックガールズバンド「Ave Mujica」にスポットを当てた劇場版『BanG Dream! Ave Mujica prima aurora』の公開が、10月16日より全国でスタートします。

同作は、TVアニメシリーズのひとつ『It's MyGO!!!!!』(2023年)と『Ave Mujica』(2025年)の続編。Ave Mujicaが再デビューを果たしてから半年以上が過ぎた春を舞台に、ライブ演出も手がけるキーボード担当・豊川祥子が提案した会員制のマスカレードの開催と、"神になる"と誓った彼女の思惑を描きます。

監督は、『BanG Dream!』のアニメシリーズの多くを手がけてきた柿本広大。三角初華/ドロリス(Gt.&Vo.)役の佐々木李子ほか、若葉睦/モーティス(Gt.)役の渡瀬結月、八幡海鈴/ティモリス(Ba.)役の岡田夢以、祐天寺にゃむ/アモーリス(Dr.)役の米澤茜、豊川祥子/オブリビオニス(Key.)役の高尾奏音が出演します。

10月16日公開『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』

鴨志田一の人気ライトノベルを原作に、思春期の感情を不可思議な現象によって描いた青春ファンタジーアニメ『青春ブタ野郎』シリーズ。その完結編となる劇場版『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』の公開が、10月16日より全国でスタートします。

「謎に包まれた人気ネットシンガー・霧島透子の正体は自分である」という国民的女優・桜島麻衣が放った衝撃の告白を皮切りに、現実と自分の認識が食い違うという異常事態が発生。世界を元に戻すため奔走する主人公を通して、高校生編・大学生編とシリーズを通じて描かれてきた"思春期症候群"に残された謎がついに解き明かされます。

アニメーション制作を担当するのは『SPY×FAMILY』(2022年〜)、『ぼっち・ざ・ろっく!』(2022年)などで知られるCloverWorks。前作に引き続き増井壮一が監督を務め、主人公・梓川咲太を石川界人、ヒロイン・桜島麻衣を瀬戸麻沙美が演じます。

10月23日公開『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物!』

映画『ウォレスとグルミット 危機一髪!』に登場した"羊のショーン"を主人公にしたスピンオフ作品として、2007年に放送をスタートしたイギリスのアニメ『ひつじのショーン』。その長編映画シリーズ第3弾『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物!』の公開が、10月23日より全国の劇場でスタートします。

ハロウィンの準備が進むなか、牧場主に大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにされてしまったショーンたち。問題を解決しようと謎の薬を開発しますが、牧場主は行方不明になり、もじゃもじゃの怪物が現れるなど大騒動に発展します。はたして彼らは、牧場主を見つけ出し牧場を守ることができるのか。世界中で愛されてきたショーンの世界に、これまでになかった"ホラー"テイストを加えたコメディ作品です。

アニメーション制作は、ストップモーション技術を用いたクレイ・アニメーションで、アカデミー賞を4度受賞するなど高い評価を得てきたアードマン・アニメションズ。日本語吹き替え版には、30周年公式アンバサダーである"ショーンバサダー"を務める中村倫也と、女性お笑いコンビ・ガンバレルーヤ(よしこ・まひる)が特別声優として登場します。

10月23日公開『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』

2025年4月から6月にかけ、全12話で放送されたサンライズ制作のオリジナルTVアニメ『前橋ウィッチーズ』の物語を、新録や新曲を追加し120分に再構築した『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』が、10月23日より全国の劇場で公開されます。

同作は群馬県前橋市を舞台に、謎のカエル「ケロッペ」に勧誘されて魔女見習いとなった5人の女子高生たち「前橋ウィッチーズ」が、様々な悩みと向き合いながら成長していく姿を描いた青春群像劇。彼女たちの魔法は「歌」を通して発動することから、劇中歌のほか、オープニングやエンディングの歌唱を、主要キャストである春日さくら(赤城ユイナ役)、咲川ひなの(新里アズ役)、本村玲奈(北原キョウカ役)、三波春香(三俣チョコ役)、百瀬帆南(上泉マイ役)が担当しています。

監督を務めるのは『夫婦以上、恋人未満。』(2022年)、『彼女が公爵邸に行った理由』(2023年)の山元隼一。さらに、シリーズ構成と脚本を、NHKドラマ『恋せぬふたり』(2022年)、NHK連続テレビ小説『虎に翼』(2024年)などで知られる吉田恵里香が担当しています。

10月23日公開『劇場シリーズ【第一部】メイドインアビス 目覚める神秘』

つくしあきひとの人気ダークファンタジー漫画を原作に、2017年からTVアニメシリーズおよび劇場版総集編を展開している『メイドインアビス』。その最新作となる『劇場シリーズ【第一部】メイドインアビス 目覚める神秘』が10月23日より全国で公開されます。

同作は、人類最後の秘境と呼ばれる巨大な縦穴「アビス」を舞台に、その謎を解き明かすことを夢見る「探窟家」見習いの少女と、記憶を失ったロボットの少年が挑む危険な冒険を描いた物語。今回の劇場シリーズでは、2022年に放送された第2期『烈日の黄金郷』の続編として、未知の領域である深界7層に挑む主人公たちの歩みを追います。

アニメーション制作は、TVアニメシリーズから引き続き『盾の勇者の成り上がり』(2019年〜)、『わたしの幸せな結婚』(2023年〜)などを手掛けたキネマシトラスが担当。主人公・リコ役の富田美憂ほか、レグ役として伊瀬茉莉也、ナナチ役として井澤詩織が出演しています。

10月23日公開『劇場版 進撃の巨人 前編〜紅蓮の弓矢〜』

巨大な壁によって外界と隔てられた世界に生きる人類と、人を食らう「巨人」との壮絶な戦いを描いた諫山創の人気ダークファンタジー漫画を映像化し、大ヒットを記録したTVアニメシリーズ『進撃の巨人』。その物語の始まりを堪能できる2014年公開の映画『劇場版 進撃の巨人 前編〜紅蓮の弓矢〜』が、10月23日よりSCREEN X & 4DX & ULTRA 4DXでリバイバル上映されます。

同作は、全25話で放送されたSeason 1を、TV版では未公開だったシーンも追加して再編集した劇場版2部作の前編。約12年ぶりの公開となる今回は、4DXに加え、左右の壁面にも映像が投影される3面マルチプロジェクション映画上映システム「Screen X」で初公開されます。

主題歌はLinked Horizonの「紅蓮の座標」、エンディングテーマは劇伴も手がける澤野弘之が担当。エレン・イェーガ―役の梶裕貴ほか、石川由依(ミカサ・アッカーマン役)、井上麻里奈(アルミン・アルレルト役)、神谷浩史(リヴァイ役)、小野大輔(エルヴィン・スミス役)などが出演しています。

10月30日公開『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』

SFアニメの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』シリーズの劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』(1980年)とTVアニメ『宇宙戦艦ヤマトIII』(1980年)をベースに、新たな解釈を加えて全7章(全26話)で再構成したリメイク作品の最終章『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻』が、10月30日より全国で公開されます。

同作は、アニメ『宇宙戦艦ヤマト2199』(2012年)から始まったリメイクシリーズの最新作で、『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』(2021年)の続編。西暦2207年の世界を舞台に、太陽系に突如出現した巨大物体「グランドリバース」と侵略者「デザリアム」の脅威に立ち向かう主人公たちの姿を、6章にわたって描いてきました。最終章となる今回は、数多の謎の答えと地球の未来を求め、宇宙戦艦ヤマトがついにデザリアム本星へと突入します。

総監督は『亡国のイージス』などで知られる小説家・福井晴敏。主人公・古代進役の小野大輔ほか、桑島法子(森雪役)、潘めぐみ(サーシャ/真田澪役)、山寺宏(アベルト・デスラー役)などが出演しています。

10月30日公開『COWBOY BEBOP 天国の扉』4K REMASTER

2071年の太陽系を舞台に、おんぼろ宇宙船「ビバップ号」に乗って旅する賞金稼ぎたちの活躍を描き、今なお絶大な人気を誇るSFアニメ『カウボーイビバップ』。その劇場作品である『COWBOY BEBOP 天国の扉』の公開25周年を記念して、10月30日より4Kリマスター版が全国で期間限定上映されます。

1998年の4月から6月にかけて全26話が放送されたTVアニメ版。同作は、その第22話と第23話の間にあたる時期に、ビバップ号のクルーたちが火星で遭遇したテロ事件を描いた作品で、渡辺信一郎監督の完全監修のもと4Kリマスター化されています。

アニメーション制作はボンズ、音楽は『攻殻機動隊』や『マクロスF』などで知られる菅野よう子が担当。主人公スパイク・スピーゲル役の山寺宏一ほか、石塚運昇(ジェット・ブラック役)、林原めぐみ(フェイ・ヴァレンタイン役)、多田葵(エドワード・ウォン・ハウ・ペペル・チブルスキー4世役)、磯部勉(ヴィンセント・ボラージュ役)、小林愛(エレクトラ・オヴィロゥ役)などが出演しています。

まとめ:10月公開作品に注目!

10月は、『ガルパン』『バンドリ』『青ブタ』『メイドインアビス』『宇宙戦艦ヤマト』など、長く愛されてきた人気作の最新作や完結作はもちろん、注目作家が手掛けた青春小説の映像化、秋らしいホラーテイストを加えた人気シリーズなど話題作が目白押し。

『劇場版 進撃の巨人 前編〜紅蓮の弓矢〜』のSCREEN X & 4DX & ULTRA 4DX、『COWBOY BEBOP 天国の扉の』4K REMASTERなど、大きなスクリーンで楽しみたいリバイバル上映も続々と登場するので、ぜひこの機会に劇場に足を運んでみてはいかがでしょうか。