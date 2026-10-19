シネマート新宿は、「プリキュアナイト！‘26」を11月14日23時30分より開催する。

本イベントは映画「プリキュア」シリーズ4作品のオールナイト上映。上映ラインナップは『映画ふたりはプリキュア Splash☆Star チクタク危機一髪！』『映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合！』『映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光☆レインボージュエルを守れ！』『映画プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ！世界をつなぐ☆虹色の花』。

プリキュアナイト！‘26

日時:11月14日(土)23時30分～翌4時36分頃 終了予定

会場:シネマート新宿・スクリーン１

上映作品（上映順）:『映画ふたりはプリキュア Splash☆Star チクタク危機一髪！』『映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合！』『映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光☆レインボージュエルを守れ！』『映画プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ！世界をつなぐ☆虹色の花』

料金:3,500円均一

チケット販売:オンライン…11月6日(金)20時00分より、劇場窓口…11月７日（土）開館時刻より

※オンラインチケット予約で完売の場合、劇場窓口での販売は行わない

(C)2006 映画ふたりはプリキュアS☆S製作委員会

(C)2009 映画プリキュアオールスターズ製作委員会

(C)2009 映画プリキュアオールスターズ2製作委員会

(C)2011 映画プリキュアオールスターズ3製作委員会