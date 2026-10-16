ABEMAの「アニメLIVEチャンネル」で、10月8日に『声優と夜あそび 木【浪川大輔×下野紘】#19』が放送された。

番組では、最近怒りっぽいとされる下野紘に怒りをコントロールしてもらう企画「下野紘、アンガーマネジメントを学ぶ！」を実施。トーク中に下野をイラッとさせる出来事を仕掛け、浪川大輔が「アンガーマネジメントボックス」の道具を使って怒りを鎮める、という趣旨だった。

最初のテーマは「スタッフのおみやげを食べよう！」。用意されていたプリンが1つだけだったことに、下野より先に浪川が「1つか……」「何なの、おみやげ1個って!?」と反応する。さらに、プリン用にスプーンではなく箸が用意されると、下野は「取りづらいな（笑）」と受け入れた一方、浪川は「『スプーン持って来い』って怒れよ！」「プリンはスプーン！」と声を張り上げた。

怒り続ける浪川に対し、下野が箸でプリンを食べさせる場面も。その後も下野は怒る様子を見せず、むしろ浪川の方が「怒れ！ そろそろ！」と焦りを募らせていく。

最後のトークテーマ「ロケどこ行きたい？」では、下野が話す最中にスタッフが大声で雑談をしたり、おにぎりを食べ始めたりと、下野を怒らせるための仕掛けを展開。しかし、下野は笑顔で受け流し続ける。浪川がスタッフを集めると、「もうネタがないです」と告げられ、「こんなクラッシャーある？」「案件だったらスポンサー帰ってるよ」「やらかし大賞にもほどがある！」と絶叫した。下野は笑いながら「もう少しやり方あるでしょう～」とスタッフにダメ出ししていた。

また、「シミュレーター 浪川・下野」では、番組ADが考案した“あそび”を試し、採用・不採用を決定。「消しゴムのカスを長くできた方が勝ち」というゲームでは、浪川が消しゴムのカスを途切れさせずに伸ばし、「これ俺得意よ」と実力を発揮した。「特技に書こうと思うくらい、いくらでもできる」「やっと（特技を）使える場がきた！」と喜ぶ浪川に、下野も驚きを見せた。

オープニングでは、下野が長年愛用している“ガラケー”についてもトーク。浪川が折りたたみ式スマートフォンへの機種変更を勧めると、下野はスマートフォンに替えたい意向を示しながらも迷っていることを明かし、最終的に「もう少しだけ時間をください」と回答した。

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